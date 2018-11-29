Порошенко решил ограничить права русских на Украине

Порошенко решил ограничить права россиян на Украине

Действующий президент Украины Петр Порошенко ввел недавно в стране военное положение. Теперь глава Незалежной всерьез задумался об ущемлении прав россиян.

Столь резкое заявление Петр Порошенко позволил себе на своей странице в социальной сети Facebook. Сначала украинский президент поспешил успокоить своих сограждан — заявил, что военное положение — это, мол, ничего страшного и серьезного. По словам Петра Порошенко, никакие ограничения на снятия депозитов, проведение денежных операций и поездки в другие страны украинцам не грозят. А вот россиянам, заявил действующий президент Украины, все это грозит.

Напомним, что Петр Порошенко занял пост президента Украины в 2014 году, после государственного переворота в стране. Тогда-то и без того натянутые отношения между Российской Федерацией и Украиной резко ухудшились. Петр Порошенко, став президентом, сразу же ввел в отношении России санкции, а также разорвал любое сотрудничество с Москвой в военных целях. Присоединение Крымского полуострова в результате официального и легитимного референдума Петр Порошенко прозвал "аннексией", а Российскую Федерацию же обозвал "оккупантом".

Теперь Украина считает своим главным союзником Североатлантический альянс. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после недавних событий в Керченском проливе именно к НАТО официальный Киев обратился за помощью. Лишь Североатлантический альянс, уверена Украина, сможет защитить страну от агрессии России.

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