Порошенко решил ограничить права русских на Украине

Действующий президент Украины Петр Порошенко ввел недавно в стране военное положение. Теперь глава Незалежной всерьез задумался об ущемлении прав россиян.
Столь резкое заявление Петр Порошенко позволил себе на своей странице в социальной сети Facebook. Сначала украинский президент поспешил успокоить своих сограждан — заявил, что военное положение — это, мол, ничего страшного и серьезного. По словам Петра Порошенко, никакие ограничения на снятия депозитов, проведение денежных операций и поездки в другие страны украинцам не грозят. А вот россиянам, заявил действующий президент Украины, все это грозит.
Напомним, что Петр Порошенко занял пост президента Украины в 2014 году, после государственного переворота в стране. Тогда-то и без того натянутые отношения между Российской Федерацией и Украиной резко ухудшились. Петр Порошенко, став президентом, сразу же ввел в отношении России санкции, а также разорвал любое сотрудничество с Москвой в военных целях. Присоединение Крымского полуострова в результате официального и легитимного референдума Петр Порошенко прозвал "аннексией", а Российскую Федерацию же обозвал "оккупантом".
Теперь Украина считает своим главным союзником Североатлантический альянс. Ранее "Правда.Ру" писала о том, что после недавних событий в Керченском проливе именно к НАТО официальный Киев обратился за помощью. Лишь Североатлантический альянс, уверена Украина, сможет защитить страну от агрессии России.
Читайте также:
Петр Порошенко делает грядущие президентские выборы…
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Выборочное введение военного положения ведет к дальнейшему расколу Украины.«Бытового сепаратиста» в Одессе могут теперь «уплотнить» и даже отнять квартиру.
Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.
От колбасных изделий, считают на главном федеральном телеканале, можно и отказаться. А кипяток надо хранить в термосе, чтобы лишний раз не расходовать газ.
В результате победы в Грузии Саломе Зурабишвили Москва получила предсказуемого партнера, что позволит сохранить стабильность в регионе, считает Дмитрий Абзалов.