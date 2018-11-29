Если НАТО войдет в Азовское море, Россия его заберет

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков рассказал о том, как официальная Москва отреагировала на призыв украинского правительства отправить в Азовское море корабли Североатлантического альянса.
Ранее "Правда.Ру" уже писала о том, что Киев попросил помощи у НАТО. Так, украинский депутат Андрей Парубий обратился с этой просьбой к самому главе Североатлантического альянса Йенсу Столтенбергу. Отметим, что этот вопрос, поднимал, конечно же, и действующий президент Незалежной Петр Порошенко.
По словам пресс-секретаря главы Российской Федерации Дмитрия Пескова, российское правительство негативно отреагировало на подобные заявления Украины. Подобные заявления, не говоря уже о самом участии НАТО, передает Дмитрий Песков мнение правительства Российской Федерации, провоцируют дальнейший рост напряженности в Азовском море.
А вот что думают по поводу сложившейся ситуации средства массовой информации. Так, Telegram-канал "Акитилоп", например, говорит: "Нам искренне интересно, думает ли украинская сторона о последствиях своего агрессивного поведения. Ну нельзя же ведь на серьезных лицах звонить Йенсу Столтенбергу и просить направить в Азовское море "всю королевскую рать". Это ведь как игра с старым спящим тигром. А если мы экономическую блокаду Восточной Украины проведём и вообще море закроем для их судоходства?".
Авторы новостного портала "Зрада чи перемога" же пишут следующее: "Вообще-то, согласно двустороннему договору России и Украины, военные корабли в Азов могут пройти только по согласованию обеих стран. Если же Украина выйдет из этого договора, то в Керченском проливе Россия останется единственным прибрежным государством. И сможет смело не пускать не только натовские, но и украинские корабли".
Отметим, что недавно официальный Киев обратился за помощью и к Берлину, назвав Германию одним из главных своих союзников. Так, украинское правительство попросило Германию инициировать введение новых санкций в отношении Российской Федерации. В Берлине же, что примечательно, Киеву отказали, заявив, что санкции — отнюдь не водопроводный кран, который открывается и закрывается, когда тебе вздумается.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что работники польских средств массовой информации очень сильно обеспокоены недавним инцидентом между Россией и Украиной в Керченском проливе. Польские журналисты поговорили о случившемся с украинцами, и выяснили, что тем, по большей части, плевать на произошедшее.
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