Хода нет: Украина обвинила Россию в морской блокаде

Правительство Украины заявило, что Российская Федерация якобы не пускает украинские морские суда в порты Бердянска и Мариуполя.
Об этом общественности объявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Своим видением ситуации он поделился на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, на сегодняшний день сразу несколько десятков кораблей Незалежной заблокированы и не могут войти в свои порты в Азовском море.
Владимир Омелян подчеркнул, что действия Российской Федерации направлены на эскалацию ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона. По мнению Омеляна, Россия всеми силами стремится вытеснить Украину с ее законных территорий. Отдельно украинский министр инфраструктуры подчеркнул, что в направлении портов Российской Федерации в Азовском море движение осуществляется.
Всего, по словам Владимира Омеляна, в акватории Азовского моря заблокированы 35 украинских кораблей.
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