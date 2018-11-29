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Источник Правда.Ру

Хода нет: Украина обвинила Россию в морской блокаде

Мир » Бывший СССР » Украина

Правительство Украины заявило, что Российская Федерация якобы не пускает украинские морские суда в порты Бердянска и Мариуполя.

Хода нет: Украина обвинила Россию в морской блокаде. 395369.jpeg

Об этом общественности объявил глава Министерства инфраструктуры Украины Владимир Омелян. Своим видением ситуации он поделился на своей странице в социальной сети Facebook. По его словам, на сегодняшний день сразу несколько десятков кораблей Незалежной заблокированы и не могут войти в свои порты в Азовском море.

Владимир Омелян подчеркнул, что действия Российской Федерации направлены на эскалацию ситуации в Азовском море и дестабилизацию региона. По мнению Омеляна, Россия всеми силами стремится вытеснить Украину с ее законных территорий. Отдельно украинский министр инфраструктуры подчеркнул, что в направлении портов Российской Федерации в Азовском море движение осуществляется.

Всего, по словам Владимира Омеляна, в акватории Азовского моря заблокированы 35 украинских кораблей.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что польский журналист, взбудораженный произошедшим в Керченском проливе, решил поговорить о случившемся с гражданами Украины. По словам раздосадованного работника польских средств массовой информации, большинству украинцев до произошедшего, к сожалению, нет никакого дела.

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Темы Крым армия война Россия Украина Азовское море
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