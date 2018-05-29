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Источник Правда.Ру

Жительница Донбасса обвинила ВСУ в гибели внучки. Украинцы в ярости

Мир » Бывший СССР » Украина

28 мая в эфире телеканала 1+1 вышел сюжет о трагической гибели 15-летней девушки под Торецком. Напомним, сейчас там идут ожесточенные бои — неподалеку находится неподконтрольная Украине Горловка.

Жительница Донбасса обвинила ВСУ в гибели внучки. Украинцы в ярости. 387438.jpeg
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

Власти утверждают, что в дом, где проживала девушка, прилетел 120-миллиметровый снаряд. Его осколками и убило юную Дарину Казимирову. В одну воронку снаряд все же иногда, но попадает — незадолго до этого в дом Казимировых уже залетал снаряд, но именно второй оказался роковым.

Журналисты телеканала объявили, что обстрел, из-за которого погибла девушка, велся со стороны Донецкой народной республике. После этого они дали слово матери погибшей. Та вдруг, неожиданно для всех, заявила, что их дом обстреляли Вооруженные силы Украины.

Киев обвинил в случившемся противника, к мнению правительства присоединилась и телевизионная служба. Но вот только все перевернулось с ног на голову, когда слово дали бабушке погибшей девушки.

Выстрелили — и через три секунды оно грохнуло. Какое может быть расстояние? Свои стреляли же", — с уверенностью утверждает она.

Тот факт, что эта позиция попала в эфир, вызвала бурю негодования и полемики в социальных сетях. Возмущенные комментарии звучали в том числе и ил уст известных украинских журналистов.

"Посмотрел сюжет ТСН на телеканале "1+1" об убитой девушке из Торецка. Ее мама (на самом деле бабушка — ред.) не сомневается, что стреляли … Вооруженные Силы Украины. Я более трех лет работал редактором ТСН. И, если бы вчера пришлось готовить материал к эфиру, то, не колеблясь, вырезал бы из слов матери это дебильное ватное утверждение о том, что стреляли "свои". Это не цензура, а гигиена и элемент национальной безопасности. Нельзя давать в эфир, который смотрят миллионы людей, подобную полную ерунду, кто бы ее ни сказал", — пишет журналист Вахтанг Кипиани в Facebook.

В комментариях к данной записи журналиста поддержала и его коллега с российского "Радио Свобода" Елена Рыковцева.

Помощник народного депутата Анны Гопко Тарас Шамайда заявил, что "не понимает, в чем смысл трансляции таких утверждений убитой горем мамы, которой российская пропаганда съела мозг? Особенно в том случае, когда погибшая девушка искренне любила Украину".

Но в Facebook нашлись и те, кого возмутил пост Вахтанга Кипиани.

"Вот она свобода слова. Нельзя рассказывать о том, что украинская армия убивает местных жителей. Потому что "цэ гыгыена"", — поделился своим мнением блогер Денис Гороховский.

"Ну вот, накинулись на человека… На самом деле все СМИ так делают. И российские и американские в том числе. Не нужно изображать святую невинность. Другое дело, что только украинские журналисты когда машут своим грязным бельем перед публикой считают это большим достижением. Почему? Не знаю. Для меня это остается загадкой", — заявил журналист Вячеслав Чечило.

Пугающие теории о Луне
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"Донецк защищается, как Сталинград"
Темы Киев Украина Донбасс Горловка
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