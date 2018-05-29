В Киев прибыл президент Германии Штайнмайер

Большие опасения у Киева вызывает "Северный поток-2" и гипотетическая возможность, что через Украину перестанет поставляться транзитом в Европу природный газ. Прибывший в Киев с рабочим визитом президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что эти опасения беспочвенны.

"Обеспокоенность Украины в том, что она перестанет быть транзитной страной — безосновательны", — сказал Штайнмайер.

Политологи отмечают, что официальная встреча Порошенко и Штайнмайера является не более чем фикцией. На это есть определенные причины. Киев чуть ли не в открытую заявляет о том, что не будет исполнять Минские договоренности, которые достигались при участии президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера. Президент ФРГ крайне заинтересован в том, чтобы эти самые Минские договоренности соблюдались, поэтому вряд ли его встреча с Порошенко принесет какие-нибудь плоды и стороны смогут достичь взаимопонимания. Политолог Олег Бондаренко также подметил, что Штайнмайер не имеет ни единой возможности повлиять на Порошенко. По его словам, президента Украины интересует только одно мнение — мнение Соединенных Штатов.

Буквально несколько дней назад Штайнмайер подверг критике попытки преуменьшить преступления нацизма. Историческое просвещение, память о совершенном и случившемся, готовность нести бремя политической ответственности — важнейшие составляющие демократии в Германии, подчеркнул Штайнмайер. По словам главы государства, работа немцев с собственной историей — это долгий, напряженный процесс, альтернативы которому нет. Президент Германии подверг критике попытки преуменьшить военные преступления и факты геноцида. Любопытно, как сказанное Штайнмайером соотносится с его визитом на Украину и нынешними украинскими реалиями, где неонацисты свободно маршируют по городу, в парламенте звучат радикальные националистические высказывания, а из пособников фашизма лепят современных национальных героев.

Отметим, что Франк-Вальтер Штайнмайер занимает пост президента Германии с марта 2017 года. В прошлом Штайнмайер являлся министром иностранных дел и вице-канцлером Германии. Член социально-демократической партии Германии с 1975 года.

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