Генпрокурор Украины: четверть ВСУ - жестокие преступники

Фото: Министерство обороны Украины

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил общественности о резком росте преступности среди украинских военнослужащих. По его словам, за последние четыре года было заведено около 30 тысяч уголовных дел на 43 тысячи военнослужащих.

Анатолий Матиос отметил, что это практически четверть от числа всех военнослужащих Вооруженных сил Украины.

"С апреля 2014 года резко вырос и остаётся стабильно высоким уровень преступности среди военнослужащих", — высказался Анатолий Матиос.

Он также отметил, что за 2018 год военнослужащими ВСУ было совершено 5179 преступлений. По всем из них были заведены уголовные дела. При этом, отмечает Анатолий Матиос, за четыре месяца прошлого года таких преступлений было зафиксировано больше 7 тысяч.

Также военный прокурор Украины поделился данными о количестве самоубийств в ВСУ. Как сказал Матиос, это данные Единого реестра досудебных расследований Украины.

"За период этого года до сегодняшнего дня совершили самоубийство 33 военнослужащих-участников боевых действия на Донбассе. Больше всего — в зоне АТО. Причины самоубийств различные — от семейных неурядиц до психического неприятия усталости", — заявил военный прокурор Украины.

Ранее Анатолий Матиос заявлял, что за все время боевых действий на Донбассе из почти 313 тыс. участников боевых действий совершили самоубийство чуть более полутысячи человек.

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