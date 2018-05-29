Киев обвинил Россию в захвате новой части Украины

Постоянный представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин заявил, что Российская федерация готовится взять под свой контроль доступ к Северо-Крымскому каналу на Украине. Осуществить свой план Россия хочет якобы для того, чтобы поставлять пресную воду на полуостров.

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По словам Бориса Бабина, лучшее, на что может рассчитывать Москва — попытаться получить разрешение украинского суда на доступ к каналу. Однако, Бабин уверен, что такого разрешения Россия никогда не получит.

Тогда, по мнению постпреда, Россия может прибегнуть к "каким-то силовым или гибридным акциям", чтобы установить силовой контроль над каналом. При это политик заявил, что на соседних с Крымом территориях намечается ослабление государственной власти. Это выражается в появлении так называемых террористических группировок, что организовывают антиукраинские акции и митинги.

"Сейчас там имеет место раскачивание ситуации. Ситуация пока не военная, но, как говорят, небезопасная. На местном уровне противодействовать этому непросто и полиции, и исполнительной власти", — рассказал Бабин, выразив уверенность, что украинские спецслужбы и власти держат ситуацию на контроле.

Стоит, однако, добавить, что гипотетические планы России, падение доверия к украинскому президенту и так называемые антиправительственные митинги, наверное, не главная проблема Киева на данный момент. По данным ресурса "Апостроф", Украина стоит на пороге дефолта. Медленный экономический рост, низкий темп проведения реформ, огромный государственный долг привели украинскую экономику к такой ситуации. Власти же отрицают и отвергают любые разговоры о дефолте, признавая, впрочем, необходимость ускорения структурных реформ.

По мнению многих экспертов, Украине будет очень сложно справиться со своими долговыми обязательствами без внешней помощи. Теоретический же отказ Киева от долговых обязательств будет означать для Украины экономический кризис, что повлечет за собой обвал нацвалюты, инфляцию и безработицу.

Государственный долг Украины по состоянию на 2017 год составил 117,350 млрд долларов.