Порошенко похвастался "победой украинского движения" на флоте в 1918 году

Президент Украины Петр Порошенко, которого власти запретили строго-настрого критиковать, похвалился очередным "историческим достижением". Он вспомнил, как в 1918 году 29 апреля "над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг".

Фото: REX

О "победе" президент написал в своем "твиттере". "Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", пишет Порошенко.

В данном случае речь идет о Крымской операции 1918 года. 29 апреля руководство Черноморского флота приняло решение спустить красные флаги и поднять украинские на кораблях, которые были расположены в Крыму, чтобы уберечь их от уничтожения немецкими войсками, оккупировавших полуостров совместно с армией Украинской народной республики.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские политики преуспели в приукрашивании своих зарубежных контактов. Это выяснили местные СМИ. Но по-настоящему большого "мастерства" в этом деле добился Петр Порошенко. Материал о его "бумажных победах" опубликовала "Украинская правда".

Читайте также:

Порошенко: Последние мозги в обмен на незалежность

Порошенко рассказал о войне с Россией и отдыхе на Мальдивах

"Прощай, немытая Россия": Порошенко поздравил украинцев с безвизом

← Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook