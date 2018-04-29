Порошенко похвастался "победой украинского движения" на флоте в 1918 году

Президент Украины Петр Порошенко, которого власти запретили строго-настрого критиковать, похвалился очередным "историческим достижением". Он вспомнил, как в 1918 году 29 апреля "над большинством кораблей Черноморского флота в Севастополе взвился сине-желтый флаг".
О "победе" президент написал в своем "твиттере". "Провозглашение создания ВМС Украины окончательно зафиксировало победу украинского движения на флоте, а действия украинской армии привели к падению большевистского режима в Крыму", пишет Порошенко.
В данном случае речь идет о Крымской операции 1918 года. 29 апреля руководство Черноморского флота приняло решение спустить красные флаги и поднять украинские на кораблях, которые были расположены в Крыму, чтобы уберечь их от уничтожения немецкими войсками, оккупировавших полуостров совместно с армией Украинской народной республики.
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что украинские политики преуспели в приукрашивании своих зарубежных контактов. Это выяснили местные СМИ. Но по-настоящему большого "мастерства" в этом деле добился Петр Порошенко. Материал о его "бумажных победах" опубликовала "Украинская правда".
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