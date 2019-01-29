В Киеве назвали "Северный поток-2" большим провалом Украины

Депутат Верховной рады Вадим Ивщенко заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" является самым настоящим провалом для украинской дипломатии.

Так, сетует в эфире одного из украинских телеканалов Вадим Ивщенко, ситуацию осложняет тот факт, что новый российский газопровод — наверняка не последний подобный проект Москвы. Такие газопроводы, указывает Ивщенко, лишат Украину нескольких миллиардов долларов ежегодного чистого дохода. Для Незалежной сегодня, поясняет депутат Верховной рады, такая сумма — огромные деньги.

Также Вадим Ивщенко указал на то, что большую часто товарооборота между Россией и Украиной составляют энергетические ресурсы. Зависимость последней от бензина, атома, газа, угля и мазута, уверен Ивщенко, правительство Российской Федерации использует как инструмент политического давления на своего западного соседа.

Отметим, что в украинском правительстве Вадим Ивщенко представляет партию "Батькивщина". Лидер этой политической партии Юлия Тимошенко, напомним, намерена участвовать в выборах президента Украины. Они состоятся уже совсем скоро — 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире одного из украинских телеканалов также забил тревогу по поводу "Северного потока-2" и российского газа. Народный избранник из Незалежной заявил, что без нового договора между Москвой и Киевом о транзите газа и без того шаткая украинская экономика совсем зачахнет.

Фото: ru. torange.biz

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