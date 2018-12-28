На Украине рассказали о потерях из-за первого "Северного потока"

28 декабря в «Нафтогазе» сообщили, что с марта текущего года, объем транзита российского природного газа через Украину уменьшился на 7% и теперь составляет 65,4 млрд кубометров. В украинской компании отмечают, что уменьшение объемов транспортировки произошло из-за увеличения объемов транспортировки через «Северный поток».
Напомним, «Северный поток» - основная магистральная линия, которая связывает Германию и Россию. Труба проходит по дну Балтийского моря. Трубопровод имеет самую длинную подводную протяженность - 1224 километра. В процессе строительства трубопровода возникало множество споров и конфликтов, однако проект все-таки был закончен и введен в эксплуатацию. Сегодня «Северный поток» импортирует в Германию более 62 млрд кубометров газа ежегодно.
Ранее «Правда.Ру» рассказывала, почему «Северный поток-2» будет закончен, несмотря на противодействия США.
Фото: nord-stream.com
Читайте также:
"Северный поток - 2" уже не остановить
Zeit: "Северный поток - 2" для Германии - катастрофа, но останавливать строительство нельзя
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Американский самолет-разведчик три часа исследовал побережье Крымского полуострова.
Множатся заявления первых лиц России о необходимости пересмотра Конституции, хотя Кремль опровергает такую деятельность. В каком направлении может идти работа?
Специальные конструкции для защиты от столкновения с кораблями установили на Крымском мосту. Данное заявление было сделано информационным центром "Крымский мост".
Иракские депутаты возмутились визитом Дональда Трампа на военную американскую базу в этой стране. Что мешает Ираку разорвать сотрудничество с США?