На Украине рассказали о потерях из-за первого "Северного потока"

28 декабря в «Нафтогазе» сообщили, что с марта текущего года, объем транзита российского природного газа через Украину уменьшился на 7% и теперь составляет 65,4 млрд кубометров. В украинской компании отмечают, что уменьшение объемов транспортировки произошло из-за увеличения объемов транспортировки через «Северный поток».

Напомним, «Северный поток» - основная магистральная линия, которая связывает Германию и Россию. Труба проходит по дну Балтийского моря. Трубопровод имеет самую длинную подводную протяженность - 1224 километра. В процессе строительства трубопровода возникало множество споров и конфликтов, однако проект все-таки был закончен и введен в эксплуатацию. Сегодня «Северный поток» импортирует в Германию более 62 млрд кубометров газа ежегодно.

Ранее «Правда.Ру» рассказывала, почему «Северный поток-2» будет закончен, несмотря на противодействия США.

Фото: nord-stream.com

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