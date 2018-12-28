Стена с Украиной в Крыму построена "по рациональному расчету" - эксперт

Граница с Украиной в Крыму оборудована "без шума и пыли". Если возникнет необходимость продлить укрепления на всю российско-украинскую границу, это будет сделано, считает политолог Владимир Джаралла.

Как сообщили в пресс-службе крымского пограничного управления ФСБ РФ на Перекопском перешейке в Крыму завершено строительство пограничной стены с Украиной. Длина инженерных сооружений — более 60 километров. "Завершились плановое строительство рубежа инженерно-технических сооружений и настройка сложнейшей системы сигнализационных датчиков в районе Перекопского перешейка", — говорится в сообщение ведомства.

Отмечается, что стена снабжена сотнями датчиков различного типа в том числе вибрационными и радиолучевыми, а также системами телевизионного видеонаблюдения. В ведомстве пояснили, что строительство заграждения связано с угрозами прорыва украинских диверсантов. Кроме того, оно позволит пресечь контрабанду оружия, топлива, алкоголя, наркотиков.

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла, "построен полноценный участок границы со всеми необходимыми инженерными приспособлениями". Эти меры вызваны агрессивной политикой со стороны Украины по отношению к России и, в частности, к Крыму.

Основная часть этих сооружений была построена еще раньше, сегодня просто объявлено о завершении работ, заметил эксперт. По его словам "присутствует яркий контраст по сравнению с тем, как пытались оборудовать границу на Украине". Это кончилось разворовыванием выделенных средств и несколькими километрами колючей проволоки.

Контраст есть и в оборудовании пропускных пунктов, продолжил Владимир Джаралла. "На российской территории — достаточно удобные для людей и сотрудников помещения, а на украинской — легендарными стали туалеты" типа сортир", которые находятся в настолько в кошмарном виде, что их фотографии физически вызывают тошноту". Это все говорит о том, что Россия обладает эффективной системой управления, а на Украине, как мы видим, ее нет в принципе, отметил политолог.

По его мнению, если будет необходимо, то граница будет оборудована по всей ее протяженнсти с Украиной. "В России делают это не ради лозунга, не ради пустых слов, а по рациональному расчету. Если сейчас без этого можно обходиться, без этого обходятся. Если обойтись не получится, тогда стена будет возведена везде", — заключил Владимир Джаралла.

Как сообщала "Правда.Ру" строительство защитно-оборонительных сооружений в Харьковской области, реализуемое в рамках проекта "Стена", решено приостановитьв 2017 году. Причина банальна — отсутствие финансирования.

Фото : погранслужба Республики Крым

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