Раскрыты детали неудавшегося покушения на президента Украины

Экс-глава Украины Леонид Кравчук рассказал о покушении на другого бывшего украинского президента Виктора Януковича. По словам Кравчука, незадолго до государственного переворота 2014 года ему позвонили неизвестные и сообщили, что на тогдашнего президента Украины готовится покушение.
Позвонили Леониду Кравчуку на сотовый телефон. Он спросил, откуда у собеседника его номер телефона, на что ему ответили, что разузнать это было не так-то сложно.
По словам Кравчука, неизвестные сообщили ему, что на президента Украины Виктора Януковича готовится покушение. Кравчук попытался выяснить, откуда у его собеседника такая информация, но ему не ответили.
Сразу после загадочного разговора Леонид Кравчук стал звонить Виктору Януковичу, но тот не выходил на связь. Тогда экс-глава Украины позвонил в администрацию главы государства, где информацию, которую он сообщил, приняли к сведению.
Виктор Янукович, 4-ый президент Украины, пробыл у власти ровно четыре года. В феврале 2014 года в ходе печально известных событий, известных в мире как Евромайдан, был отстранен от власти. Москва заявила тогда, что Янукович получит личную безопасность на территории Российской Федерации. Ровно через год после государственного переворота на Украине, в феврале 2015, Верховная Рада Украины официально лишила Виктора Януковича звания президента Украины.
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