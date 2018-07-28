Украина нашла себе богатого спонсора

По данным украинских средств массовой информации, правительство Канады приняло решение выделить Украине чуть больше 7 миллионов долларов на военную помощь.

фото: фотоархив pravda.ru

Так, Канада уже предоставила Вооруженным силам Украины военного оборудования на сумму в почти 20 миллионов долларов. К началу 2019 года, сообщает канадская сторона, на Украину поступит еще 7,2 миллиона долларов.

По словам министра национальной обороны Канады Харджита Саджана, канадское правительство решилось на этот шаг для создания и развития успешной, демократической и самодостаточной Украины будущего.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что президент Украины Петр Порошенко назвал Канаду "лучшим другом" Незалежной. Порошенко тогда заявил, что в Канаде живут замечательные, добрые и отзывчивые люди. Свои признания в любви Петр Порошенко опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

Премьер-министр североамериканского государства Джастин Трюдо не остался в стороне. Он в ответ отметил, что Киев "всегда и во всем" может рассчитывать на помощь Канады. Он подчеркнул, что его страна с уважением относится к праву Украины отстаивать свой суверенитет.

Отметим, что желание Украины интегрироваться в Европу Канада всецело поддерживает.

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