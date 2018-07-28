Американский дипломат заявил, что на Украину вторглась несуществующая армия

По мнению бывшего посла Соединенных Штатов Америки в Киеве, на Украину вторглась Красная армия. Об этом нынешний глава Евразийского центра Атлантического совета Джон Хербст заявил в интервью RTVI.

Фото: Fotodom.ru

Так, американский дипломат заявил, что в августе 2014 года Красная армия вступила на территорию Украины и помешала ей завладеть востоком страны.

Все бы ничего, да вот только дело в том, что Красной армии, сокращенно — РККА, не существует вот уже больше полувека. Такое название носили вооруженные силы Российской Советской Федеративной Социалистической Республики до 1946 года. Позже они были переименованы в Советскую армию.

Джон Эдвард Хербст трудился на посту посла Соединенных Штатов Америки на Украине с 2003 по 2006 годы. Именно в его период работы там произошла Оранжевая революция — протестные митинги, захватившие целый ряд украинских городов на стыке 2004 и 2005 годов. Вызваны они были недовольством граждан политической ситуацией в стране. Так, в частности, украинцы не желали видеть на посту президента страны Виктора Януковича, обвиняя его в фальсификации результатов выборов. Джон Хербст был одним из тех, кто добился на Украине признания политики Соединенных Штатов Америки. Также американский дипломат придерживался мнения, что Украине необходимо отречься от вступления в Единое экономическое пространство, в которое входят Российская Федерация, Белоруссия и Казахстан.

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