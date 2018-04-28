Россия ответила на планы Украины "отобрать Крымский мост"

В Госдуме ответили на вчерашнее заявление депутата Верховной рады Украины Рефата Чубарова о том, что Россия должна отдать Крымский мост "в качестве контрибуции".

Российские депутаты в ответ на это заявили, что Чубаров страдает "раздвоением мировоззрения" и уточнили, что такие реплики лишены всякого смысла, так как контрибуционные выплаты может требовать только победитель от побеждённого.

Заместитель председателя комитета по делам национальностей Руслан Бальбек отметил, что инициатива Чубарова относится к области фантазий. "У Чубарова слишком часто происходит раздвоение мировоззрения: в своём мире он моет сапоги в территориальных водах Российской Федерации, а в объективной реальности даже туфлей не может наступить на крымскую землю", - напомнил Бальбек.

А депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик отметил, что логика рассуждений Рефата Чубарова явно искажена, так как все время строительства моста Украина кричала, что Россия его рисует в Photoshop и монтирует видеоролики. Теперь она вдруг вознамерилась забрать мост себе.

Белик напомнил, что Киев за всё то время, пока Крым был ему подконтролен, ничего не сделал для его развития и улучшения. По его словам, "будут жалобы и в экологические организации, и в организации, регулирующие судоходство, и во многие другие. Этим никого не удивить. Вся внешняя политика Украины сводится к двум вещам - обвинять соседей и клянчить деньги у Запада".

Напомним, лидер "Меджлиса крымско-татарского народа"* Рефат Чубаров известен своими антироссийскими выпадами. Чубаров был одним из организаторов энергетической и продовольственной блокады Крыма.

* Организация запрещена в России

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