Экономике Украины спрогнозировали крах из-за русского газа

И без того шаткая экономика современной Украины в скором времени окончательно потерпит крах. Это произойдет в том случае, если страна все-таки потеряет транзит газа через свои территории.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.

Так, поделился мнением украинский депутат, нового договора между Москвой и Киевом о транзите российского газа в Европу, скорее всего, не будет. В таком случае, указывает Вадим Рабинович, Украине придется тратить огромную сумму денег ежегодно просто-напросто на обслуживание неработающего газопровода. Стране придется, подсчитал Рабинович, тратить на это порядка трех миллиардов в год.

Напомним, что нынешний контракт по транзиту российского газа между Украиной и Россией истекает в конце текущего года. А в 2020 году Российская Федерация уже намерена запустить "Северный поток-2" — газопровод, что свяжет ее с Германией в обход Украины. Также, отметим, Россия строит и "Турецкий поток", который, правда, также не будет проходить по территориям современной Украины.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в эфире одного из украинских телеканалов Вадим Рабинович посетовал на ситуацию в стране. Он заявил, что страну захватили "наглые рожи". Возможно, отметил Рабинович, нынешняя украинская власть и не люди вовсе, а инопланетяне.

Также "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в газовом ограблении страны. Дело в том, что глава государства подарил крупное украинское газовое месторождение своему приятелю.

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