Вакарчук отказался от участия в выборах президента Украины

28 января лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук рассказал журналистам, что не собирается участвовать в президентских выборах на Украине, которые пройдут 31 марта 2019 года.
"Я повторял неоднократно и буду это повторять. Мне не интересна власть, мне не интересно руководить или управлять. Мне как гражданину моего государства интересно, чтобы в стране происходили реальные изменения к лучшему. Но это не значит, что я хочу быть главой государства. Я Святослав Вакарчук, официально заявляю, что не буду участвовать в президентских выборах 31 марта текущего года", — рассказал украинский музыкант в видеообращении на своем YouTube-канале.
Вакарчук подчеркнул, что будет и дальше работать со своей командой над тем, чтобы во власти было как можно больше "проевропейски" настроенных людей. Музыкант назвал своей главной задачей — привести в политику молодых профессионалов и "людей будущего", которые ставят государственные интересы выше своих. Согласно последнему соцопросу, Святослава Вакарчука в качестве президента Украины видят 4% украинцев.
Напомним, "Правда.Ру" уже сообщала читателям о старте президентской гонки на Украине. Центральный избирательный комитет Украины назначил проведение президентских выборов на 31 марта 2019 года.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о мнении украинских экспертов, которые считают, что если президентское кресло на Украине займет "не тот человек", то Украина может перестать существовать как независимое государство.
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