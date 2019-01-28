На Украине рассказали, кто "захватил" страну и "издевается" над ней

Действующая власть Украины захватила страну и издевается над ней и ее жителями.
Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович.
По словам украинского депутата, современной Незалежной управляют "наглые рожи". Они нарушают, уверен Вадим Рабинович, самые разные законы, но им все сходит с рук. В данный момент, сетует депутат Верховной рады, Украина просто-напросто захвачена и управляется людьми, что навязывают ей ненужные и чуждые вещи.
Возможно, предположил Вадим Рабинович, в украинском правительстве сегодня сидят и не люди вовсе, а инопланетяне. Это не имеет значение, указал он. Главное — то, заявил Рабинович, что Украина захвачена злоумышленниками, которые издеваются над страной и губят ее.
Отметим, что депутат Верховной рады Вадим Рабинович является лидером украинской оппозиционной политической партии "За жизнь".
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что у действующего президента страны Петр Порошенко в доме есть икона, на которой он сам изображен в качестве канонического святого. По словам бывших соратников главы государства, Порошенко возвращается с работы домой и молится на неё.
Также "Правда.Ру" писала о том, что на Украине считают, будто страны Европейского союза ей не доверяют. Западные государства, сетуют депутаты, поддерживают Киев лишь на словах. На самом же деле, указывают представители Верховной рады, тот же "Северный поток-2", например, который Европа критикует, ей же и выгоден.
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