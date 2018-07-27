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Источник Правда.Ру

США подсказывают России способ признания Крыма

Мир » Бывший СССР » Украина

США "Крыской декларацией" подталкивают Россию к отказу от Минских соглашений, Москве выгодно способствовать процессам дезинтеграции Украины, считает американист Владимир Васильев.

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Государственный департамент США 25 июля опубликовал "Крымскую декларацию", согласно которой Вашингтон не признает Крым частью России. Отмечается, что США вместе с союзниками обещают придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Документ комментирует для "Правды.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Почему декларация выпущена сейчас? Госдепартамент сам по себе, а президент сам по себе? Ведь Дональд Трамп говорил о том, что подумает о признании Крыма российским? Или это его решение?

— Эта декларация была приурочена к слушаниям конгресса США, на которых выступил госсекретарь Майкл Помпео. На нем американские сенаторы из комитета по иностранным делам сената США допрашивали его, в прямом смысле слова, относительно тех договоренностей, которые были достигнуты между Путиным и Трампом во время их четырехчасовой беседы с глазу на глаз. Трампа подозревают в государственной измене в Хельсинки, учитывая утечку информации о возможном референдуме в Донбассе. Помпео выпустил это заявление, чтобы развеять возникшие опасения по признанию Крыма, как внутри США, так и в Европе. Сенаторы им удовлетворились. Если, допустим, администрация Трампа захочет изменить свою позицию по Крыму, это может быть сделано при смене госсекретаря, поскольку декларация подписана Помпео.

— Киев может быть довольным?

— Эта декларация — подарок Киеву, потому что Киев был очень напуган разговором про референдум в Донбассе, что"аннексия" Крыма откладывается как проблема для обсуждения. Сегодня сторонники майданной власти вздохнули свободно, они довольны, что Трампа стреножили, но как будет развиваться ситуация сказать трудно.

— США не признавали Прибалтийские республики частью СССР вплоть до его распада, нам это не мешало жить. Как будет сейчас?

— США никогда на признавали де-юре республики Прибалтики частью СССР, потому что юридически эти республики никогда не были частью Советского Союза, они вошли в его состав только в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа, который США не признают. Это решение было принято в 40-е годы, и, когда прошла холодная война, Америка убедилась, что была реализована ее позиция, на которой она продержалась полвека. Американцы торжествовали. И это осложняет ситуацию вокруг Крыма, поскольку сегодня правящие круги могут считать, что они и здесь правы, учитывая, что Крым никогда не был независимым государством, он был частью Советского Союза.

Может быть, это уже некий сигнал для российской политики, что наиболее оптимальная политика в отношении Украины — это курс на ее дезинтеграцию. В какой степени будет конфигурация этой дезинтеграции — это второй вопрос. Если Украина будет разобрана на геополитические запчасти, включая отход Галиции к Польше или Венгрии, это ускорит признание Крыма российским, так как его отделение от Украины войдет в тенденцию распада ее как государства.

Как сообщала "Правда.Ру" Распад Украины в 2017 году предрек в своем геополитическом прогнозе итальянский политолог Марко Карло. В материале, опубликованном в международном издании Notizie Geopolitiche, он высказал мнение, что к трансформации "незалежную" приведет политика изоляционизма Дональда Трампа, благодаря чему "страна победившего Майдана" окажется в руках ослабевшей Европы и усилившейся Москвы.

Читайте по теме: Зачем США приняли декларацию об "отъеме" Крыма 

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