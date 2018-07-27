США подсказывают России способ признания Крыма

США "Крыской декларацией" подталкивают Россию к отказу от Минских соглашений, Москве выгодно способствовать процессам дезинтеграции Украины, считает американист Владимир Васильев.

Государственный департамент США 25 июля опубликовал "Крымскую декларацию", согласно которой Вашингтон не признает Крым частью России. Отмечается, что США вместе с союзниками обещают придерживаться этой позиции до тех пор, пока территориальная целостность Украины не будет восстановлена. Документ комментирует для "Правды.Ру" главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Васильев.

— Почему декларация выпущена сейчас? Госдепартамент сам по себе, а президент сам по себе? Ведь Дональд Трамп говорил о том, что подумает о признании Крыма российским? Или это его решение?

— Эта декларация была приурочена к слушаниям конгресса США, на которых выступил госсекретарь Майкл Помпео. На нем американские сенаторы из комитета по иностранным делам сената США допрашивали его, в прямом смысле слова, относительно тех договоренностей, которые были достигнуты между Путиным и Трампом во время их четырехчасовой беседы с глазу на глаз. Трампа подозревают в государственной измене в Хельсинки, учитывая утечку информации о возможном референдуме в Донбассе. Помпео выпустил это заявление, чтобы развеять возникшие опасения по признанию Крыма, как внутри США, так и в Европе. Сенаторы им удовлетворились. Если, допустим, администрация Трампа захочет изменить свою позицию по Крыму, это может быть сделано при смене госсекретаря, поскольку декларация подписана Помпео.

— Киев может быть довольным?

— Эта декларация — подарок Киеву, потому что Киев был очень напуган разговором про референдум в Донбассе, что"аннексия" Крыма откладывается как проблема для обсуждения. Сегодня сторонники майданной власти вздохнули свободно, они довольны, что Трампа стреножили, но как будет развиваться ситуация сказать трудно.

— США не признавали Прибалтийские республики частью СССР вплоть до его распада, нам это не мешало жить. Как будет сейчас?

— США никогда на признавали де-юре республики Прибалтики частью СССР, потому что юридически эти республики никогда не были частью Советского Союза, они вошли в его состав только в 1939 году по пакту Молотова-Риббентропа, который США не признают. Это решение было принято в 40-е годы, и, когда прошла холодная война, Америка убедилась, что была реализована ее позиция, на которой она продержалась полвека. Американцы торжествовали. И это осложняет ситуацию вокруг Крыма, поскольку сегодня правящие круги могут считать, что они и здесь правы, учитывая, что Крым никогда не был независимым государством, он был частью Советского Союза.

Может быть, это уже некий сигнал для российской политики, что наиболее оптимальная политика в отношении Украины — это курс на ее дезинтеграцию. В какой степени будет конфигурация этой дезинтеграции — это второй вопрос. Если Украина будет разобрана на геополитические запчасти, включая отход Галиции к Польше или Венгрии, это ускорит признание Крыма российским, так как его отделение от Украины войдет в тенденцию распада ее как государства.

Как сообщала "Правда.Ру" Распад Украины в 2017 году предрек в своем геополитическом прогнозе итальянский политолог Марко Карло. В материале, опубликованном в международном издании Notizie Geopolitiche, он высказал мнение, что к трансформации "незалежную" приведет политика изоляционизма Дональда Трампа, благодаря чему "страна победившего Майдана" окажется в руках ослабевшей Европы и усилившейся Москвы.

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