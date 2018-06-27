Украина готовится к войне за Крым

Военнослужащие Военно-морских сил Украины совместно с артиллерийскими частями провели учения на территории Херсонской области. Стоит отметить, что это совсем недалеко от Крыма.
Расторопности украинского правительства можно только подивиться. Лишь на днях глава Совета национальной безопасности и обороны Украины заявил, что Крымский мост — оружие России и угроза Украине. Дело в том, что по мнению украинских политиков, Крымский мост поможет России в мгновение ока перебросить свои войска на территорию Крыма, а оттуда до юга Украины — рукой подать. И вот, спустя пару дней, учения в районе Крыма — оперативно, быстро, серьезно.
Не скрывают истинных целей учений и на сайте Министерства обороны Украины. Там, в официальном сообщении отметили, что особое внимание в ходе учений было уделено обороне морского побережья и уничтожению противника, осуществляющего наступление с оккупированных территорий.
Напомним, что полуостров Крым стал российским благодаря референдуму 2014 года. Тогда большинство крымчан проголосовали за присоединение к России. Да вот только на сегодняшний день официально призвали полуостров российским лишь шесть стран — Афганистан, Венесуэла, Куба, Никарагуа, Северная Корея и Сирия. В глазах остальных мировых государств Российская Федерация — агрессор и оккупант.
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