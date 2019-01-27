Украинский депутат: Петр Порошенко молится на икону с собственным ликом

Действующий президент Украины Петр Порошенко якобы молится на икону с собственным ликом.

Об этом в эфире одного из российских федеральных телеканалов рассказал Александр Онищенко, украинский депутат и предприниматель, эмигрировавший из Украины.

Так, по словам Александра Онищенко, у Петр Порошенко в его доме есть собственная небольшая церковь. Онищенко утверждает, что был у главы государства в гостях. В церкви, заявляет украинский депутат и предприниматель, находятся иконы с ликом президента Украины. По словам Александра Онищенко, Петр Порошенко заходит туда и молится самому себе, изображенному в качестве святого.

Прокомментировал Александр Онищенко и надвигающиеся на Украине президентские выборы. Так, по его мнению, Петр Порошенко сделает все возможное, чтобы остаться на своем посту. И у него это, быть может, получится. Дело в том, указывает Онищенко, что глава избирательной комиссии "его человек".

Напомним, что выборы президента Украины состоятся 31 марта 2019 года.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили Петра Порошенко в газовом разграблении современной Украины. Так, по слова журналистов, украинский президент передал крупное украинское газовое месторождение своему знакомцу и приятелю.

Фото: president. gov.ua

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