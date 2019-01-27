На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза

Страны-участницы Евросоюза, например, Франция и Германия, считают современную Украину "ненадежным" поставщиком газа.

Таким мнением в эфире одного из украинских телеканалов поделился депутат Верховной рады Евгений Мураев.

Так, заявил украинский депутат, и Франция, и Германия, не доверяют Украине и заинтересованы в "обходных газопроводах". То, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель постоянно заявляют о своей "озабоченности" сохранением транзита газа через территории Украины, на самом деле идет вразрез с актуальными европейскими потребностями, уверен Евгений Мураев.

Все потому, сетует Мураев, что европейские государства просто-напросто не рассматривают современную Украину как надежную транзитную страну. Главы ведущих держав Европы, указывает депутат Верховной рады, заинтересованы в газопроводах, что пойдут в обход Незалежной. В Германии и Франции считают, подытоживает Евгений Мураев, что лишь так можно обеспечить бесперебойные поставки газа на территорию стран Европейского союза.

Отметим, что этим самым "обходным газопроводом" можно считать строящийся "Северный поток-2", амбициозный совместный проект Москвы и Берлина. Новый газопровод, напомним, проходит вне территорий Украины. Многие западные страны в связи с этим фактом обвиняют Российскую Федерацию в агрессии, а "Северный поток-2" рассматривают лишь как политический инструмент давления на Украину и ее союзников.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в газовом ограблении страны. Так, пишут журналисты, глава государства якобы передал крупное украинское газовое месторождение своему знакомцу и приятелю.

Фото: twitter. com/ @NordStream2

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