На Украине заявили о недоверии со стороны Евросоюза

Страны-участницы Евросоюза, например, Франция и Германия, считают современную Украину "ненадежным" поставщиком газа.
Таким мнением в эфире одного из украинских телеканалов поделился депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Так, заявил украинский депутат, и Франция, и Германия, не доверяют Украине и заинтересованы в "обходных газопроводах". То, что действующий президент Франции Эммануэль Макрон и немецкий канцлер Ангела Меркель постоянно заявляют о своей "озабоченности" сохранением транзита газа через территории Украины, на самом деле идет вразрез с актуальными европейскими потребностями, уверен Евгений Мураев.
Все потому, сетует Мураев, что европейские государства просто-напросто не рассматривают современную Украину как надежную транзитную страну. Главы ведущих держав Европы, указывает депутат Верховной рады, заинтересованы в газопроводах, что пойдут в обход Незалежной. В Германии и Франции считают, подытоживает Евгений Мураев, что лишь так можно обеспечить бесперебойные поставки газа на территорию стран Европейского союза.
Отметим, что этим самым "обходным газопроводом" можно считать строящийся "Северный поток-2", амбициозный совместный проект Москвы и Берлина. Новый газопровод, напомним, проходит вне территорий Украины. Многие западные страны в связи с этим фактом обвиняют Российскую Федерацию в агрессии, а "Северный поток-2" рассматривают лишь как политический инструмент давления на Украину и ее союзников.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что украинские средства массовой информации обвинили действующего президента Украины Петра Порошенко в газовом ограблении страны. Так, пишут журналисты, глава государства якобы передал крупное украинское газовое месторождение своему знакомцу и приятелю.
Фото: twitter. com/ @NordStream2
Читайте также:
Газ для Украины арестовывают по всей Европе
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину.
Немецкая журналистка считает, что Россия слишком героизирует блокаду Ленинграда. На самом деле, это событие нужно приравнять к геноциду, - считает журналистка.
В интернете появилась первая фотография, на которой, возможно, запечатлен российский тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Охотник». Снимок был опубликован в Twitter.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.