Совсем недавно действующее правительство Украины инициировало создание в стране церкви, подчиненной официальному Киеву.
Произошло это, напомним, при протекции не только Соединенных Штатов Америки, но и Константинопольского патриархата. В украинских средствах массовой информации появился список храмов, монастырей и церквей, что Незалежная согласилась передать тамошнему патриарху Варфоломея.
Об этом, пишут СМИ Украины, действующий президент Украины и Константинопольский патриарх Варфоломей договорились в ходе личной встречи в столице Стамбула Турции.
В перечне объектов для передачи Константинополю, пишут украинские журналисты, есть и монастырь в Межигорье, где раньше располагалась резиденция бывшего президента Украины Виктора Януковича.
Янукович, напомним, был на посту главы Украины с 2010 по 2014 годы. В ходе государственного переворота на территории страны его фактически отстранили от власти. После отъезда из Украины он неоднократно заявлял о себе как о действующем президенте страны, но 2015 году Верховная рада официально лишила его этого звания.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что правозащитники из Москвы обвинили Российскую Федерацию в бездействии на Украине. Там, уверены специалисты, массово нарушаются права человека.
Фото: "Пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси"
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