Московские правозащитники подготовили доклад о дискриминации православных на территории Украины. Эксперты обвинили Российскую Федерацию в бездействии.
Напомним, что действующее украинское правительство при поддержке Константинопольского патриархата и Соединенных Штатов Америки инициировали создание в стране церкви, что напрямую будет подчиняться нынешним властям Украины.
Этот процесс, уверены столичные правозащитники, сопровождается массовым нарушением прав человека на Украине. Так, утверждают правозащитники из Москвы, в Незалежной сегодня совершаются нападения на представителей православных церквей и оскверняются православные святыни. Украинцы, уверены российские правозащитники, рассматривают свои действия как "сдерживание российской агрессии".
По их мнению, правительство Российской Федерации демонстрирует "политику ничегонеделания". Правозащитники сетуют, что на сегодняшний день в стране нет внятной и адекватной системы мер, направленных на защиту и поддержку российских граждан, проживающих на Украине.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что страны Прибалтики — Литва, Латвия и Эстония — недовольны действиями Соединенных Штатов Америки по защите современной Украины. Так, местная власть считает, что Вашингтон должен реагировать на "российскую агрессию" жестче.
Фото: facebook. com/ Петро Порошенко
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