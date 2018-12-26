Зелинский будет баллотироваться в президенты Украины

В марте следующего года на Украине пройдут выборы на пост президента страны. Актер Владимир Зеленский заявил, что будет баллотироваться в президенты Украины.

По словам 40-летнего актера, он всерьез рассматривает такую возможность. Пока об этом говорить рано, уверен Владимир Зеленский, но больше он склоняется к тому, чтобы попытать судьбу и попробовать стать следующим президентом Незалежной.

Отметим, что украинский актер Владимир Зеленский отличается активной гражданской позицией. Так, в частности, он поддержал в 2014 году Евромайдан и действия украинской армии. Зеленский неоднократно выступал с концертами перед украинскими военнослужащими, сражающимися на Донбассе, а также жертвовал деньги на нужды Вооруженных сил Украины. В своих выступлениях, что примечательно, Владимир Зеленский высмеивал жителей Российской Федерации, а также самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко намерен участвовать в президентских выборах. Но, уверены украинские средства массовой информации, нынешний глава государства сделает их скучными, ненужными и предсказуемыми.

Также "Правда.Ру" писала о том, что в Верховной Раде предложили проверять кандидатов в президенты страны на пристрастие к наркотикам и психические отклонения.

Фото: flickr. com/ Nick Klein

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