ЦИК Украины готов отменить выборы президента

Сегодня в 17:00 по московскому времени пройдёт срочное заседание Верховной Рады. Именно там пройдёт обсуждение указа президента Украины Петра Порошенко ввести в стране военное положение. Сообщается, что указ Рада утвердит, однако пройдут выборы или нет будет понятно из текста принятого указа. В Центральном изберательном комитете Украины сообщили, что, хотя по умолчанию выборы во время военного положения невозможны, существуют различные варианты относительно текста указа.

Ранее в СМИ уже звучали предположения, что именно на отмену выборов и рассчитано введение военного положения в Украине. По закону во время военного положения отменяются все референдумы, президентские и парламентские выборы, а также вводится запрет на протестные акции и митинги. Также "Правда.Ру" рассказывала о других последствиях введения военного положения.

Ранее "Правда.Ру" сообщала об инциденте в Керченском проливе: несколько военных кораблей Украины нарушили морские границы РФ, что спровоцировало открытие огня со стороны российских пограничников. В Киеве инцидент трактовали как "военную агрессию" со стороны Кремля. Президент Порошенко предложил ввести в стране военное положение. Министерство обороны Украины объявило о том, что все войска были приведены в полную боевую готовность.

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