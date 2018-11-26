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По данным ВМС Украины, боевые корабли украинского флота обстреляны и захвачены российской стороной в Керченском проливе
Петр Порошенко и Раймондс Вейонис обсудили необходимость совместных усилий по защите от российских "гибридных угроз".
В скором времени в России могут пропасть 40 миллионов гектаров леса. В СССР он назывался лесным фондом и охранялся, а сегодня никому не нужен.
Украина активно участвует в демонизации нашего руководства, в криминализации нашего общества, в очернении нашего народа и нашей истории, потому что — когда какой-нибудь безумный политик на Украине заявляет, что русский язык — язык варваров и дикарей, — Запад аплодирует.