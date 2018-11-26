Готовность к поражению: Украина подняла всю армию и СБУ

Об этом сообщает Министерство обороны Украины. Также в полную боевую готовность приведены войска Службы безопасности страны. Ранее мы сообщали об инициативе Порошенко ввести военное положение - именно исходя из этого принято решение о мобилизации войск.

Вчера утром военные корабли Украины пересекли морскую границу с Россией в районе Керченского пролива и некоторое время не реагировали на требования российских пограничников. В результате по ним был открыт огонь. Трое украинских моряков получили ранения, им оказана медицинская помощь, опасности для жизни нет. Украинская сторона объявила об "акте военной агрессии" со стороны России и анонсировани введение в стране военного положения. В Москве же сочли действия украинского флота провокацией, возбудили уголовное дело о нарушении границы, а также запросили собрать срочное заседание ООН для обсудения ситуции.

Введение военного положения подразумевает расширение компетенций президента Порошенко, а также отмену на неопределённый срок предстоящих президентских выборов в Украине.

В заявлении Порошенко на Совете национальной безопасности и обороны говорится о том, что данные меры принимаются из соображений безопасности, а не для того, чтобы нападать. По словам военных экспертов, в случае реального и полномасштабного российско-украинского конфликта, в первые 10 суток погибнут не менее 10-12 тысяч украинцев. По словам бывшего генерала НАТО Гаральда Куята, война, начнись она сейчас, закончилась бы через 48 часов победой России.

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