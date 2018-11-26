Украина на военном положении — что дальше

По инициативе президента Украины Петра Порошенко сегодня Верховная Рада рассмотрит вопрос о введении военного положения в стране. Пока что предложенный срок — два месяца. Одновременно с этим минобороны Украины сообщает о приведение армии в "полную" боевую готовность.

По словам Порошенко, введение военного положения — вопрос сохранности территорий страны, обороны, а не нападения — Украина ни с кем воевать не планирует. Он предпринял попытку успокоить украинцев, заявив, что введение военного положения не означает мобилизацию большей части населения, а только "военнообязанных первой очереди". По информации СМИ, это подразумевает увеличение численности украинской армии до 1 млн человек.

Введение такого режима означает, что военное руководство страны — в лице Генерального штаба ВСУ под руководством верховного главнокомандующего, т. е. Порошенко, — получает чрезвычайные полномочия, позволяющие ввести широкий ассортимент ограничений прав и свобод граждан. Цензура в СМИ, комендантский час в городах, запрет на протестные акции и референдумы, а также отмена парламентских и президентских выборов — последние были запланированы на 31 марта 2019 года, теперь их проведение под вопросом.

Экономика страны на время введения военного положения переводится на военные же рельсы — это означает, что весь экономический потенциал страны работает на милитаристские нужды государства. Все дипломатические, финансово-экономические и другие международные соглашения аннулируются.

В том числе военное положение позволяет вводить трудовую повинность для всех трудоспособных граждан страны — это, в первую очередь, касается студентов и безработных. Помещения, транспорт и продовольствия могут изыматься для военных нужд с последующей компенсацией. При необходимости может проводиться досмотр личных вещей граждан.

Граждан других стран, которые окажутся на территории Украины, ждёт изоляция, в первую очередь это касается граждан страны-врага. Так как официально Украина не объявляет никому войну, хотя введение военного положения подразумевает состояние войны с кем-либо, именно действия со стороны России послужили причиной для введения этого режима. Означает ли это какие-либо санкции к гражданам РФ, оказавшимся в данное время в Украине, пока неизвестно.

Напомним, вчера утром произошло столкновение украинских боевых кораблей с российскими пограничными силами. Киев обвинил Москву в обстреле на поражение и захвате штурмом трёх кораблей, в обратном направлении последовали обвинения в нарушении границы и опасном маневрировании. "Правда.Ру" собрала самые актуальные и компетентные мнения по этой теме и продолжает следить за развитием событий.