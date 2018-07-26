Макаревич предложил России купить Крым у Украины

В своем интервью радиостанции "Эхо Москвы" фронтмен легендарной рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился, на его взгляд, самым оптимальным решением "крымского вопроса". По мнению музыканта, у Киева не было бы никаких претензий к Москве, если бы Российская Федераций купила Крымский полуостров. "Если не могла без него жить", добавил Макаревич.

Фото: Fotodom.ru

Андрей Макаревич заявил, что России необходимо было найти другие пути присоединения Крыма. Покупка полуострова фронтмену рок-группы не кажется такой уж необычной идеей. По словам Макаревича, он бы тогда с удовольствием ездил в Крым, потому что "воровать — плохо, а купить — хорошо".

Пользователи социальных сетей подняли Андрея Макаревича на смех. По их мнению, купить Крымский полуостров у Украины никак не представлялось возможным. Даже если "забить" на желания самих крымчан, как это сделал, по-видимому, сам Макаревич, резюмируют пользователи.

Вообще, Макаревич довольно часто попадает в поле зрения средств массовой информации и пользователей социальных сетей за свои резкие высказывания. Так, если даже не брать во внимание его высказываний по поводу Украины и Крыма, у музыканта можно найти целую россыпь интересных фраз. Во многих из них, если постараться, можно даже углядеть русофобскую и антироссийскую позицию. Так, например, в интервью белорусскому изданию "Будзьма беларусамi" Макаревич рассказал, что русские очень сильно отличаются от белорусов — у последних отношение к природе сложилось европейское, а у русских же циничное и варварское, унаследованное от кочевников.

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