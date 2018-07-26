Макаревич предложил России купить Крым у Украины

В своем интервью радиостанции "Эхо Москвы" фронтмен легендарной рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич поделился, на его взгляд, самым оптимальным решением "крымского вопроса". По мнению музыканта, у Киева не было бы никаких претензий к Москве, если бы Российская Федераций купила Крымский полуостров. "Если не могла без него жить", добавил Макаревич.
Андрей Макаревич заявил, что России необходимо было найти другие пути присоединения Крыма. Покупка полуострова фронтмену рок-группы не кажется такой уж необычной идеей. По словам Макаревича, он бы тогда с удовольствием ездил в Крым, потому что "воровать — плохо, а купить — хорошо".
Пользователи социальных сетей подняли Андрея Макаревича на смех. По их мнению, купить Крымский полуостров у Украины никак не представлялось возможным. Даже если "забить" на желания самих крымчан, как это сделал, по-видимому, сам Макаревич, резюмируют пользователи.
Вообще, Макаревич довольно часто попадает в поле зрения средств массовой информации и пользователей социальных сетей за свои резкие высказывания. Так, если даже не брать во внимание его высказываний по поводу Украины и Крыма, у музыканта можно найти целую россыпь интересных фраз. Во многих из них, если постараться, можно даже углядеть русофобскую и антироссийскую позицию. Так, например, в интервью белорусскому изданию "Будзьма беларусамi" Макаревич рассказал, что русские очень сильно отличаются от белорусов — у последних отношение к природе сложилось европейское, а у русских же циничное и варварское, унаследованное от кочевников.
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