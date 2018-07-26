Украина намекнула: у нас есть чем топить флот России

Правительство Украины находится в состоянии легкой паники — Российская Федерация усиливает свое военное присутствие в бассейне Азовского моря. По мнению украинских средств массовой информации, Москва таким образом стремится помешать работе портов Мариуполя и Бердянска. Также звучат мнения, что так Кремль аккуратно намекает Украине на то, чтобы она продолжила свои поставки днепровской воды на Крымский полуостров.
Олег Слободян, пресс-секретарь главы Госпогранслужбы Украины заявил, что российские пограничники и без того позволяют себе слишком многое. Например, отмечает Слободян, задерживать и сутки напролет досматривать украинские суда, следующие на разгрузку в украинские порты.
На Украине придерживаются мнения, что теперь Россия начала полномасштабную агрессию с моря. Но Тарас Чмут, глава Украинского милитаристского центра, считает, что Украине есть чем "дать отпор" агрессору. Так, по его мнению, на эту роль прекрасно подходят артиллерийские катера типа "Шмель".
Украинские эксперты считают, что Киеву в Азовском море необходимо показать силу также, как на Донбассе — тогда ситуация сдвинется с мертвой точки, считают они. Попробовать договориться с Российской Федерацией, по их мнению, будет крайне сложно.
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