Украина умоляет другие страны дружить против России

Украинскому правительству необходимо вступать в союз с другими государствами, чтобы ослабить Российскую Федерацию. Таким мнением поделилась представитель президента Украины в Верховной раде Ирина Луценко.
По ее словам, союзы Украины с другими государствами позволят "ослабить агрессора". Ирина Луценко предложила, например, вступить в альянс с Соединенными Штатами Америки. Свой выбор она объяснила тем, что Вашингтон хочет ввести санкции против России за "Северный поток-2". Луценко выразила мнение, что этот союз был бы великолепен и пришелся бы очень кстати для Украины.
Также, по словам Ирины Луценко, в антироссийский альянс можно пригласить и Турцию. Это государство выступить против России уговорить легко, считает представитель президента Украины в Верховной раде. Например, указать на то, что Российская Федерация может разместить в "аннексированном" Крыму ядерное оружие. Это, по мнению Луценко, испугает Турцию и позволит примкнуть к могущественному альянсу.
Ирина Луценко выразила уверенность в том, что другие государства непременно захотят "иметь дело" с Украиной. Луценко заявила, что в последние годы Незалежная серьезно повысила свой статус на мировой арене, что позволит ей участвовать в переговорах как "равному партнеру".
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