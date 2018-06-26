Янукович рассказал настоящую причину побега в Россию

Экс-депутат от "Партии регионов" Анна Герман пообщалась с экс-президентом Украины Виктором Януковичем в марте 2018 года.

Как рассказала Герман во время допроса в Оболонском райсуде Киева по делу о государственной измене экс-президента, " она была на президентских выборах в Российской Федерации один день и попросила охрану Виктора Федоровича, что я очень хотела бы с ним поговорить - хотя бы два слова по телефону. Мне было важно получить ответ на многие вопросы. Потому что я 4 года не знала, почему он такое решение принял".

"Охранник дал трубку Виктору Федоровичу. У нас был очень короткий разговор. Я верю, что когда-нибудь обязательно встречусь с ним - и он мне даст ответы на многие другие вопросы, которые у меня есть, которые и у вас есть", - добавила она.

На вопрос, ответил ли Янукович, почему так поступил, Герман сказала: "Виктор Федорович сказал: "Если бы я остался, Анечка, в Украине была бы гражданская война". Это все, что он сказал мне.

"Правда.Ру" ранее писала, что в Оболонском суде сотрудник управления госохраны Виктор Резниченко рассказал подробности бегства экс-президента Виктора Януковича в Россию.

21 февраля Янукович первую половину дня провел в здании администрации, а после обеда выехал в Межигорье. Резниченко все это время сопровождал президента. Вечером 21 февраля Янукович с семьей вылетел на двух вертолетах из резиденции "Межигорье" в Харьков, где все они пересели на два самолета Falcon и вылетели в неизвестном направлении.