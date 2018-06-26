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Источник Правда.Ру

Украине пообещали своего Пиночета

Мир » Бывший СССР » Украина

Украинский военный прокурор Анатолий Матиос выступил с заявлением, что ситуация в стране может привести к тому, что к власти придет новый Аугусто Пиночет.

Украине пообещали своего Пиночета. 388640.jpeg
Фото: REX/Shutterstock

Матеос в интервью Insider  подчеркнул, что в стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий в Донбассе. 

По его словам, с таким количеством вооружений эители страны могут составить "третью силу" и повесить на столб любого узнаваемого политика, пояснил прокурор.

"В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет стадион. Я убежден", - отметил Матиос.

Напомним,  Пиночет - чилийский государственный и военный деятель. К власти он пришел в результате военного переворота 1973 года, когда было свергнуто социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что глава МИД Украины Павел Климкин  выступил с заявлением, что необходимо что-то делать с тем фактом, что каждый двенадцатый украинец сейчас проживает в России.

По словам Климкина, "Россия ведет против нас войну, но все равно 3 млн украинцев живут в РФ".

Климкин (уроженец, напомним, российского Курска) во время общения с активом украинской общины в Торонто, пояснил, что Киев уже предпринимает шаги, чтобы положение изменилось.

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