Украинский военный прокурор Анатолий Матиос выступил с заявлением, что ситуация в стране может привести к тому, что к власти придет новый Аугусто Пиночет.
Матеос в интервью Insider подчеркнул, что в стране "гуляет" около 400 тысяч единиц неучтенного оружия, которое попало на мирную территорию из зоны боевых действий в Донбассе.
По его словам, с таким количеством вооружений эители страны могут составить "третью силу" и повесить на столб любого узнаваемого политика, пояснил прокурор.
"В этом государстве есть здоровые силы, которые еще не объединились и не определились со своим Аугусто Пиночетом, но он уже стучит в дверь. Или ищет стадион. Я убежден", - отметил Матиос.
Напомним, Пиночет - чилийский государственный и военный деятель. К власти он пришел в результате военного переворота 1973 года, когда было свергнуто социалистическое правительство президента Сальвадора Альенде.
"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что глава МИД Украины Павел Климкин выступил с заявлением, что необходимо что-то делать с тем фактом, что каждый двенадцатый украинец сейчас проживает в России.
По словам Климкина, "Россия ведет против нас войну, но все равно 3 млн украинцев живут в РФ".
Климкин (уроженец, напомним, российского Курска) во время общения с активом украинской общины в Торонто, пояснил, что Киев уже предпринимает шаги, чтобы положение изменилось.
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