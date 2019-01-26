Украина боится: "Турецкий поток" окажется в разы страшнее "Северного"

Украинский журнал "Новое время" опубликовал мнение эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана. В статье эксперт озвучивает, что "Турецкий поток" станет более страшной проблемой для Украины, чем "Северный поток-2".

По мнению эксперта, "Северный поток-2" не представляет большой угрозы для транзита газа через Украину, так как не покрывает страны Южной Европы. Это позволяет Украине сохранить большую часть объема транзитного газа. Гирман отмечает, что после введения в эксплуатацию всех ниток "Турецкого потока" Украина вовсе может лишиться статуса "посредника" в вопросе транзита российского газа в Европу.

Также Гирман подчеркнул равнодушие западных стран к строительству "Турецкого потока". Если проект "Северный поток-2" вызвал бурную реакцию у США и их союзников, то практически ни одна страна не выступила против реализации проекта "Турецкий поток".

Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала мнение руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника относительно "Турецкого потока". По словам Пасечника, "Турецкий поток" позволит Российской Федерации отказаться от услуг Украину по транзиту газа в Европу.

Фото: gazprom. ru

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