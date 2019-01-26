Украина боится: "Турецкий поток" окажется в разы страшнее "Северного"

Украинский журнал "Новое время" опубликовал мнение эксперта по энергетике Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карела Гирмана. В статье эксперт озвучивает, что "Турецкий поток" станет более страшной проблемой для Украины, чем "Северный поток-2".
По мнению эксперта, "Северный поток-2" не представляет большой угрозы для транзита газа через Украину, так как не покрывает страны Южной Европы. Это позволяет Украине сохранить большую часть объема транзитного газа. Гирман отмечает, что после введения в эксплуатацию всех ниток "Турецкого потока" Украина вовсе может лишиться статуса "посредника" в вопросе транзита российского газа в Европу.
Также Гирман подчеркнул равнодушие западных стран к строительству "Турецкого потока". Если проект "Северный поток-2" вызвал бурную реакцию у США и их союзников, то практически ни одна страна не выступила против реализации проекта "Турецкий поток".
Напомним, "Правда.Ру" уже публиковала мнение руководителя аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александра Пасечника относительно "Турецкого потока". По словам Пасечника, "Турецкий поток" позволит Российской Федерации отказаться от услуг Украину по транзиту газа в Европу.
Фото: gazprom. ru
Читайте также:
Эксперт: "Турецкий поток" позволит России отказаться от услуг Украины
На Украине хотят остановить строительство второй нитки "Турецкого потока"
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
Ситуация после конфликта между ВМФ Украины и российской береговой охраной в Керченском проливе остается напряженной по сей день. Военные корабли НАТО двинулись в Черное море, чтобы поддержать Украину.
Украинскую журналистку Елену Бойко выдворили из России. Почему так произошло и можно ли было что-то сделать? Об этом "Правде.Ру" рассказала председатель Сoюза политических эмигрантов и политических заключенных Украины Лариса Шеслер.
В сельских школах Кемеровской области зафиксированы случаи голодных обмороков у детей. По оценке детского омбудсмена, они носят массовый характер.
Американский миссионер в Амазонии поставил на грань вымирания изолированное племя индейцев и может быть обвинен Бразилией в геноциде.