Экс-министр обороны Украины заявил о потере поддержки Запада

В интервью украинскому телеканалу "112" экс-министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук заявил о полной потере поддержки западных партнеров. По его мнению, украинский кризис становится "раздражителем" для США и Европы. К такому мнению Кузьмук пришел анализируя реакцию запада на недавнюю ситуацию в Керченском проливе.

"Нам уже открыто говорят о том, что на западе устали решать наши проблемы. Последние действия западных партнеров говорят о том, что нам пора самим разбираться в своих внутренних конфликтах. Стоит отметить, что мы лишились не только военной, но и политической поддержки", - отметил Александр Кузьмук.

Напомним, что в 2014 году после государственного переворота, украинские власти установили вступление в НАТО главной задачей государства. К 2020 году армия Украины должна полностью соответствовать вооруженным силам альянса. Несмотря на стремление украинцев, в НАТО заявили, что интеграция Украины в военный блок будет проходить долго, и полноценное членство в альянсе Украина получит приблизительно через 20 лет.

Ранее "Правда.Ру" уже писала о мнении спецпредставителя госдепа США Курта Волкера, который заявил о неготовности НАТО принять в свои ряды Украину.

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