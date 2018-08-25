Экс-посла Украины в США задержали за пьяную езду

В Киеве за пьяную езду задержан бывший украинский посол в Соединенных Штатах Америки Александр Моцик.

Экс-посол ехал по встречной полосе. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и попросили горе-водителя выйти из салона. Моцик заявил, что спиртного он не употреблял, а от медицинского освидетельствования отказался. На дипломата в итоге составили административный протокол, а автомобиль, как и положено, забрали на штрафстоянку.

Отметим, что Александр Моцик был послом Украины в США в течение 5 лет — с 2010 по 2015 годы. До этого он трудился на аналогичном посту в Польше, а до этого, на стыке тысячелетий — в Турции.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом инциденте, связанном с другим украинским послом. Так, в Словакии повздорили российский дипломат Дмитрий Ковальков и его украинский коллега Юрий Мушка. Конфликт произошел из-за критики последнего в адрес словацкой делегации, посетивший Крымский полуостров. "Правда.Ру" также писала об этом. Один из словацких дипломатов заявил, что не Мушке решать, куда словакам ехать, а куда — нет. Российский посол Дмитрий Ковальков же заступился за словака и назвал Мушку "дебилом".

Также "Правда.Ру" писала о том, что Украина взяла в долг деньги под бешеные годовые проценты.

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