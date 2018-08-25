Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Экс-посла Украины в США задержали за пьяную езду

Мир » Бывший СССР » Украина

В Киеве за пьяную езду задержан бывший украинский посол в Соединенных Штатах Америки Александр Моцик.

Экс-посла Украины в США задержали за пьяную езду. 391217.jpeg

Экс-посол ехал по встречной полосе. Сотрудники правоохранительных органов остановили автомобиль и попросили горе-водителя выйти из салона. Моцик заявил, что спиртного он не употреблял, а от медицинского освидетельствования отказался. На дипломата в итоге составили административный протокол, а автомобиль, как и положено, забрали на штрафстоянку.

Отметим, что Александр Моцик был послом Украины в США в течение 5 лет — с 2010 по 2015 годы. До этого он трудился на аналогичном посту в Польше, а до этого, на стыке тысячелетий — в Турции.

Ранее "Правда.Ру" писала о другом инциденте, связанном с другим украинским послом. Так, в Словакии повздорили российский дипломат Дмитрий Ковальков и его украинский коллега Юрий Мушка. Конфликт произошел из-за критики последнего в адрес словацкой делегации, посетивший Крымский полуостров. "Правда.Ру" также писала об этом. Один из словацких дипломатов заявил, что не Мушке решать, куда словакам ехать, а куда — нет. Российский посол Дмитрий Ковальков же заступился за словака и назвал Мушку "дебилом".

Также "Правда.Ру" писала о том, что Украина взяла в долг деньги под бешеные годовые проценты.

Читайте также:

Россия переформатирует Украину через Китай

СМИ: Запад не может обуздать Путина СМИ: Запад не может обуздать Путина

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...


Легализация марихуаны: Украина нашла себе радость
Темы США Киев Моцик Украина пьяная езда
Обсудить
Актуальная аналитика
Формула небес
Джеймсы Бонды, плейбои и женщины-вамп
Изобретения
Единый патрон, единый калибр для всей… планеты
США и Канада
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
Новости Все >
Первый президент Украины рассказал о том, когда Донбасс отойдет под контроль Киева
Экс-посла Украины в США задержали за пьяную езду
Китай обвинил США во лжи
Названы "самые ленивые" и "самые спортивные" российские регионы
Ученые рассказали о том, что человек может думать о четырех вещах одновременно
Порошенко посетовал на российскую агрессию и похвалил украинскую экономику
Россиянину грозит тюрьма за покупку пуговицы
Беременные женщины и несовершеннолетние будут голодать в российских СИЗО
Мусульманка будет судиться с правительством США из-за интимных фото
Меркель следит в бинокль за российскими военными базами
Читательский топ
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Экономисты: Путин приготовил Россию к финансовому апокалипсису
На детской площадке в Самаре нашли памятник криминальному авторитету
Почему Патрушев незаменим на переговорах с США
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Кошелек
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?

В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.

Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Мир
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Политика
Вся правда: потеряла ли Россия "путинскую" ядерную ракету
Партии
Касьянов напророчил России осаду и разруху

Новый санкционный сезон, который открывает Вашингтон, не мог оставить равнодушными российских демократов. Вот и Михаил Касьянов видит будущее мрачным.

Касьянов напророчил России осаду и разруху
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Кошелек
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Мир
"Рус, сдавайся!": НАТО посмеялось в лицо Путину
Мир
Чехи назвали СССР "оккупантом" и призвали Россию каяться
Происшествия
Во время речи Порошенко снова упал солдат

Солдат почетного караула потерял сознание прямо во время речи президента. Отметим, что речь свою Порошенко начал словами из "Марша украинских националистов".

Во время речи Порошенко снова упал солдат
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Интересные Новости
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Интересные Новости
На детской площадке в Самаре нашли памятник криминальному авторитету
Кошелек
Пенсионная реформа: государства нет - есть Путин?
Соломон Соловьев Джеймсы Бонды, плейбои и женщины-вамп Соломон Соловьев Вячеслав Шпаковский Единый патрон, единый калибр для всей… планеты Вячеслав Шпаковский Любовь Степушова Почему Патрушев незаменим на переговорах с США Любовь Степушова
Комментарии
В Германии назвали условие, при котором Украина сохранит транзит газа
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Первый президент Украины рассказал о том, когда Донбасс отойдет под контроль Киева
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
Первый президент Украины рассказал о том, когда Донбасс отойдет под контроль Киева
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
The National Interest: Германия позорит Европу
Украинцы отказали России в наследии Древней Руси
СМИ: Запад не может обуздать Путина
Как меняется самая русофобская страна Европы
Названы "самые ленивые" и "самые спортивные" российские регионы
СМИ: Запад не может обуздать Путина
СМИ: Запад не может обуздать Путина
Зачем Украине радикалы и националисты
Никто не спасет: жителям Прибалтики приказано воевать самим
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
СМИ: в Европе нашли 2 тонны кокаина с логотипом "Единой России"
Порошенко посетовал на российскую агрессию и похвалил украинскую экономику
США и Канада
США пригрозили санкциями всем несогласным

В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.

США пригрозили санкциями всем несогласным
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
США и Канада
Удар SARMAT'ом: госдеп придумал ответ Кремлю
Как меняется самая русофобская страна Европы
Евросоюз
Как меняется самая русофобская страна Европы
Зачем Украине радикалы и националисты
Украина
Зачем Украине радикалы и националисты
Санкционные игры США могут погубить доллар
Мир
Санкционные игры США могут погубить доллар
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Центр. Азия
Талибы* едут в Москву. Тогда кто бомбит Кабул?
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Ближний Восток
Помощь "Меджлису"* придет по каналу "Стамбул"?
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Бывший СССР
Таджикистан и Узбекистан: конец холодной войне
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
США и Канада
Мария Бутина: у США лицо Гестапо
Германия отменяет "изоляцию" России
Евросоюз
Германия отменяет "изоляцию" России
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ