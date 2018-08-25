Долговая кабала: Украина берет миллионы под огромные проценты

Министерство финансов Украины разместило облигации внешнего государственного займа на $725 млн. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.
По словам мировых экспертов в области экономики, украинское правительство было вынуждено пойти на такой шаг. Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, заявил, что деньги Киевом взяты под "нереально дорогой процент" — около 10 % годовых.
Появилась информация о том, что слабая и шаткая экономика Украины, таким способом, возможно, пытается дотянуть до следующей подачки Международного валютного фонда.
Отметим, что МВФ действительно оказывает Украине финансовую помощь часто и в больших объемах. При чем почти с самого начала кризиса в стране. На данный момент Незалежная получила из Международного валютного фонда порядка 9 млрд долларов. И в будущем получит еще чуть ли не в два раза больше.
Но не все так просто — взамен на деньги, которые Украине разрешено не отдавать, европейские страны требуют от киевского правительства проведения ряда реформ в стране. Например, создания антикоррупционного суда и установки новых тарифов на газ для своих граждан. Кстати, высокий уровень коррупции в стране — одна из причин, почему путь Украине в Евросоюз на ближайшее время закрыт.
Несмотря на то, что МВФ дает деньги украинскому правительству безвозмездно, у Незалежной все равно скопилось огромное количество долгов. Многие, в том числе и сами украинцы, говорят о том, что не представляют, как страна будет расплачиваться со своими долгами. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, например, недавно заявила о том, что украинская экономика держится на плаву лишь благодаря тем гражданам Украины, что уехали на заработки в другие страны. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Но, возможен, кстати, и такой исход, что в конечном счете никто с Украины возвращения существующих у нее долгов и не потребует. Российская Федерация, например, в последнее время все чаще и чаще прощает очень внушительные долги странам СНГ. Ранее "Правда.Ру" передавала слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, почему именно это происходит.
Фото: REX/Shutterstock
Читайте также:
Долговая яма: Украина продаст последнее достояние
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках, Google+...
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
В Госдуме 21 августа прошли слушания по пенсионной реформе. C барского стола нам бросили несколько костей, и именно их подсунет народу Владимир Путин.
Солдат почетного караула потерял сознание прямо во время речи президента. Отметим, что речь свою Порошенко начал словами из "Марша украинских националистов".
В санкционной политике США перестают прикрываться демократией, открыто признаются в недобросовестной конкуренции и грозят репрессиями всем без исключения.