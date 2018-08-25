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Источник Правда.Ру

Долговая кабала: Украина берет миллионы под огромные проценты

Мир » Бывший СССР » Украина

Министерство финансов Украины разместило облигации внешнего государственного займа на $725 млн. Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

Долговая кабала: Украина берет миллионы под огромные проценты. 391202.jpeg

По словам мировых экспертов в области экономики, украинское правительство было вынуждено пойти на такой шаг. Эрик Найман, управляющий партнер инвестиционной компании Capital Times, заявил, что деньги Киевом взяты под "нереально дорогой процент" — около 10 % годовых.

Появилась информация о том, что слабая и шаткая экономика Украины, таким способом, возможно, пытается дотянуть до следующей подачки Международного валютного фонда.

Отметим, что МВФ действительно оказывает Украине финансовую помощь часто и в больших объемах. При чем почти с самого начала кризиса в стране. На данный момент Незалежная получила из Международного валютного фонда порядка 9 млрд долларов. И в будущем получит еще чуть ли не в два раза больше.

Но не все так просто — взамен на деньги, которые Украине разрешено не отдавать, европейские страны требуют от киевского правительства проведения ряда реформ в стране. Например, создания антикоррупционного суда и установки новых тарифов на газ для своих граждан. Кстати, высокий уровень коррупции в стране — одна из причин, почему путь Украине в Евросоюз на ближайшее время закрыт.

Несмотря на то, что МВФ дает деньги украинскому правительству безвозмездно, у Незалежной все равно скопилось огромное количество долгов. Многие, в том числе и сами украинцы, говорят о том, что не представляют, как страна будет расплачиваться со своими долгами. Депутат Верховной рады Юлия Тимошенко, например, недавно заявила о том, что украинская экономика держится на плаву лишь благодаря тем гражданам Украины, что уехали на заработки в другие страны. Ранее "Правда.Ру" писала об этом. Но, возможен, кстати, и такой исход, что в конечном счете никто с Украины возвращения существующих у нее долгов и не потребует. Российская Федерация, например, в последнее время все чаще и чаще прощает очень внушительные долги странам СНГ. Ранее "Правда.Ру" передавала слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, почему именно это происходит.

Фото: REX/Shutterstock

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