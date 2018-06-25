ВСУ похвастались стыдным роботом-охотником

На вооружение Украины вот-вот поступит новый роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". Фотографии данного комплекса вызвали весьма и весьма неоднозначную реакцию пользователей сети Интернет.

Фото: facebook.com

Десятки людей откровенно высмеяли новинку ВСУ. По их мнению, "Охотник" не выглядит так, будто его спроектировали в 21 веке. Очень уж неказисто и просто смотрится со стороны новое украинское оружие.

Разработчики же "Охотника" утверждают, что комплекс можно оснастить пулеметом, пушками и ПТРК. В данный момент Вооруженные силы Украины проводят испытания своего нового оружия в полевых условиях.

Украинские военные смотрят в будущее с оптимизмом — они выразили свою уверенность в том, что "Охотник" хорошо проявит себя на испытательном полигоне и затем усилит военную мощь украинской армии в борьбе против агрессора.

Как ранее писала "Правда.Ру", украинские военные совсем недавно опозорились на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, организованных Североатлантическим альянсом. В самый ответственный момент турнира украинские танки отказались стрелять, чем вызвали недоумение и недовольство как экипажей, так и инженеров машин. Участники конкурса в сердцах заявили даже, что "это не танк, а трактор".