ВСУ похвастались стыдным роботом-охотником

На вооружение Украины вот-вот поступит новый роботизированный наблюдательно-огневой комплекс "Охотник". Фотографии данного комплекса вызвали весьма и весьма неоднозначную реакцию пользователей сети Интернет.
Десятки людей откровенно высмеяли новинку ВСУ. По их мнению, "Охотник" не выглядит так, будто его спроектировали в 21 веке. Очень уж неказисто и просто смотрится со стороны новое украинское оружие.
Разработчики же "Охотника" утверждают, что комплекс можно оснастить пулеметом, пушками и ПТРК. В данный момент Вооруженные силы Украины проводят испытания своего нового оружия в полевых условиях.
Украинские военные смотрят в будущее с оптимизмом — они выразили свою уверенность в том, что "Охотник" хорошо проявит себя на испытательном полигоне и затем усилит военную мощь украинской армии в борьбе против агрессора.
Как ранее писала "Правда.Ру", украинские военные совсем недавно опозорились на соревнованиях Strong Europe Tank Challenge, организованных Североатлантическим альянсом. В самый ответственный момент турнира украинские танки отказались стрелять, чем вызвали недоумение и недовольство как экипажей, так и инженеров машин. Участники конкурса в сердцах заявили даже, что "это не танк, а трактор".
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