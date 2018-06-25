Солист "Океана Эльзы" призвал восстать против Порошенко

Фронтмен украинской музыкальной группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук высказал свое мнение по поводу нынешнего украинского правительства. Вакарчук призвал своих сограждан противостоять Киеву и всей украинской власти в целом. Этими словами Вакарчук поделился во время выступления перед выпускниками Украинской академии лидерства.

Солист "Океана Эльзы" заявил, что сегодняшняя Украина погрязла во лжи и коррупции, а украинской молодежи необходимо стать "охотниками" на нечестных депутатов и чиновников. По мнению Вакарчука, долг каждого украинца — искать, выявлять и уничтожать коррупцию во всех ее проявлениях. Также Вакарчук добавил, что существующая ныне политическая система на Украине — "раковая опухоль", что съедает страну.

По мнению солиста музыкальной группы, Украина как никогда нуждается в смене власти. Главный ее минус, по мнению Вакарчука — страх. Страх буквально перед всем подряд: избирателями, выборами, деньгами и возможностью их потерять, США, Европой и Россией. Музыкант заявил, все это недопустимо и постыдно.

В апреле текущего года депутат Верховной рады Вадим Рабинович заявил, что в планах Запада сменить власть на Украине. Рабинович сказал, что, по его мнению, "это очевидно для всех".