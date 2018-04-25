Мир Политика Общество Экономика Криптовалюты Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео Промокоды
Новости
Мир Спорт Общество Политика Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Это не фантастика: Украина набирает Крымскую полицию

Мир » Бывший СССР » Украина

Зачем Киев набирает полицию для Крыма и Севастополя, "Правде.Ру" рассказал политолог Владимир Джаралла.

Это не фантастика: Украина набирает Крымскую полицию. 386379.jpeg

С 25 апреля в Киеве начинается отбор в полицию Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. На презентации отделения в Киеве будет присутствовать глава ведомства Сергей Князев, руководство ГУ Нацполиции в Крыму и Севастополе, которое дислоцируется в Киеве, а также руководство департамента патрульной полиции.

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла, мы имеем дело с мистификацией, которая больше носит пропагандистский характер, но это часть плана по нагнетанию давления на Россию. "Так как с деньгами у режима Порошенко туговато, то набранные крымские полицейские будут работать в обычных подразделениях на территории Украины", — сказал "Правде.Ру" политолог.

По его словам, "это не безобидный спектакль". Как известно, в отношении России осуществляется политика непрерывного и постоянного давления, но, "по счастью, военные методы Западу недоступны, поэтому все сосредотачивается в сфере психологических операций и пропагандистских войн". Владимир Джаралла напомнил читателям "Правде.Ру", что переговорщик от США по Донбассу Курт Волкер недавно заявил о том, что Украина должна усилить давление на Россию со стороны Крыма. "До этого все события крутились вокруг Донбасса, а теперь мы видим, что давление переместилось в Крым — пиратство на море, похищение людей".

"Украина стала плацдармом для активных действий против России и если бы в 2014 году Россия не предприняла активных шагов по защите своих интересов, то все то, что мы видим сейчас, было бы в более худшем варианте. Был бы реализован вывод российского флота из Севастополя, на территории Украины против России проводились бы операции различного характера", — сказал в интервью "Правде.Ру" политолог.

"К сожалению, это давление будет продолжаться. Это означает, что марионеточный режим, находящийся в Киеве, не договороспособен и представляет угрозу для России и для собственного народа", — сделал вывод в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Владимир Джаралла.

Как сообщала "Правда.Ру", в Киеве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев сейчас не способен вернуть Крым. Тука добавил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов на территории Крыма, в том числе песка и рыбы. В принципе, это делается для того, чтобы "выставить счета" России.

Читайте по теме:

В Севастополе показали систему ПВО, охраняющую Крым

Мимо Украины: рычагов давления на Россию становится меньше — Владимир ЕВСЕЕВ

Есть ли у России план на случай войны с Украиной?

 Нажми «Нравится»и читай нас в Facebook

США готовят орудие для полиции Украины
Темы Крым полиция Украина провокация
Обсудить
Актуальная аналитика
Власть
Юбилей "Да,да,нет,да": "После мы еще глубже залезли в болото"
Ближний Восток
Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии
ЯМЭФ-2018
Анатолий Аксаков: как Крым преодолевает санкционные границы
Читательский топ
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Новости Все >
Никакого Гиппократа: врачам грозит срок за помощь умирающему
Black Star Group запускает SPINDLE для роста доступности рынка крипты
Найден способ борьбы с неизлечимой разновидностью рака
Су-57 объявили "не конкурентом" F-35
ИГ* назвали успешным инвестфондом и самыми богатыми в истории террористами
Якут стал жертвой смс-мошенников, предложивших купить крипту
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Мир
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ближний Восток
ВКС России снова "побрили" флот коалиции у Сирии
Мир
Черноморский флот "показал класс" авианосной группе США у Сирии
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Мир
"Большая семерка" объявила Россию виновной во всем
Украина
Чем России грозит резолюция ПАСЕ по Донбассу
Евросоюз
Глава Совета Европы резко потребовал от России уплаты взноса
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Мир
Западные СМИ рассказали о русском оружии Судного дня
Мир
Гендиректор ОЗХО: "вещество из Солсбери" могли сделать где угодно
Житейские истории
Лидия Русланова и очарованные мужчины
Любовь Степушова Ловко придумано: ООН разрешит агрессию в Сирии Любовь Степушова Соломон Соловьев Астролог: рожденные 25.04 уверены в себе Соломон Соловьев Дарья Касьянова Звезды-рестораторы и их заведения Дарья Касьянова
Комментарии
Нет у революции конца: в Армении снова уличный бунт
Нет у революции конца: в Армении снова уличный бунт
Казахстан открыл свои порты для США
СК: бешеная бездомная собака снова истерзала ребенка
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Казахстан открыл свои порты для США
Мировой скандал: Минобороны РФ показало сбитые ракеты коалиции
Казахстан открыл свои порты для США
Это не фантастика: Украина набирает Крымскую полицию
Казахстан открыл свои порты для США
Мнение: Россия получила преимущество после удара США по Сирии
Ловко придумано: разрешение ООН на агрессию
Казахстан открыл свои порты для США
Бывший СССР
Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло

Митинги в Ереване, начинавшиеся как требование ужесточения прозападного курса, вылились в "пророссийские". Что они могут изменить?

Как Саргсян продал Армению и что из этого вышло
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
Бывший СССР
Астана и Ташкент дрейфуют в сторону США
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Евросоюз
1 мая решится судьба антироссийских санкций
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Карибские страны
Куба хочет "стакан молока", но не любой ценой
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
Ближний Восток
Израиль, держись: Путин не остановит Иран
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Ближний Восток
По следам Астаны: Сирию в обиду не дадут
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Ближний Восток
Сирия: кто выиграл от "тройственной агрессии"?
Почему растет смелость Азербайджана
Бывший СССР
Почему растет смелость Азербайджана
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
США и Канада
Animal Trump, или Лицемерный вой о сирийских детях
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
Мир
Обложили: "англичанка" заходит с Арктики
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Эл № ФС77-54522 от 21 июня 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Закрыть Я уже подписался