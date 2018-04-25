Это не фантастика: Украина набирает Крымскую полицию

Зачем Киев набирает полицию для Крыма и Севастополя, "Правде.Ру" рассказал политолог Владимир Джаралла.

С 25 апреля в Киеве начинается отбор в полицию Крыма и Севастополя, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины. На презентации отделения в Киеве будет присутствовать глава ведомства Сергей Князев, руководство ГУ Нацполиции в Крыму и Севастополе, которое дислоцируется в Киеве, а также руководство департамента патрульной полиции.

Как сказал "Правде.Ру" крымский политолог Владимир Джаралла, мы имеем дело с мистификацией, которая больше носит пропагандистский характер, но это часть плана по нагнетанию давления на Россию. "Так как с деньгами у режима Порошенко туговато, то набранные крымские полицейские будут работать в обычных подразделениях на территории Украины", — сказал "Правде.Ру" политолог.

По его словам, "это не безобидный спектакль". Как известно, в отношении России осуществляется политика непрерывного и постоянного давления, но, "по счастью, военные методы Западу недоступны, поэтому все сосредотачивается в сфере психологических операций и пропагандистских войн". Владимир Джаралла напомнил читателям "Правде.Ру", что переговорщик от США по Донбассу Курт Волкер недавно заявил о том, что Украина должна усилить давление на Россию со стороны Крыма. "До этого все события крутились вокруг Донбасса, а теперь мы видим, что давление переместилось в Крым — пиратство на море, похищение людей".

"Украина стала плацдармом для активных действий против России и если бы в 2014 году Россия не предприняла активных шагов по защите своих интересов, то все то, что мы видим сейчас, было бы в более худшем варианте. Был бы реализован вывод российского флота из Севастополя, на территории Украины против России проводились бы операции различного характера", — сказал в интервью "Правде.Ру" политолог.

"К сожалению, это давление будет продолжаться. Это означает, что марионеточный режим, находящийся в Киеве, не договороспособен и представляет угрозу для России и для собственного народа", — сделал вывод в беседе с корреспондентом "Правды.Ру" Владимир Джаралла.

Как сообщала "Правда.Ру", в Киеве замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что Киев сейчас не способен вернуть Крым. Тука добавил, что его ведомство накапливает свидетельства "незаконной" добычи ресурсов на территории Крыма, в том числе песка и рыбы. В принципе, это делается для того, чтобы "выставить счета" России.

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