"Нафтогаз" пообещал войну между Россией и Украиной после прекращения транзита

"Нафтогаз" пригрозил полномасштабным конфликтом между Россией и Украиной в случае прекращения транзита газа через украинскую территорию. Об этом заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
"Если не будет транзита через территорию Украины, то вероятность полномасштабного конфликта между Россией и Украиной тоже повышается", — заявил Витренко в эфире телеканала "112 Украина".
Витренко добавил, что Киев доносит эту мысль до европейских политиков, которые "должны понять не только экономические последствия для Украины, но и геополитические последствия для всего мира".
Ранее "Правда.Ру" сообщала, что председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил о решении расторгнуть контракты с "Нафтогазом" на поставку и транзит газа.
"Стокгольмский арбитраж, руководствуясь двойными стандартами, принял асимметричное решение по контрактам на поставку и транзит газа с НАК "Нафтогаз Украины". Таким образом, решение арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон по данным контрактам", — пояснил Миллер решение компании.
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