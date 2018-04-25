Украина начала набор полицаев для патрулирования Крыма

Руководители Национальной полиции Украины объявили о начале набора сотрудников в отдел патрульной полиции в Крыму и Севастополе.

По данным пресс-службы ведомства, 25 апреля об этом будет официально заявлено в Киеве. Презентацию проведет глава Нацполиции Сергей Князев, а также "руководство главного управления Нацполиции в Автономной Республике Крым и Севастополе".

Напомним, Национальный банк Украины также выпустит серию памятных монет с изображением Крыма.

"Правда.Ру" ранее сообщала о том, что депутат Верховной Рады Украины Юрий Береза выступил с заявлением, что Крым можно "вернуть" только силовым путем.

Береза в эфире телеканала "112 Украина" пояснил, что ВСУ являются "одной из сильнейших армий Европы" и готовы к наступлению на полуостров.

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