Мэр Киева рассмешил участников форума в Давосе

25 января в глобальной сети появился видеоролик, в котором бывший чемпион мира по боксу, а ныне мэр Киева — Виталий Кличко, рассмешил участников Всемирного экономического форума в Давосе. Глава города не смог с первого раза произнести слово "digitalization".

Это произошло во время того, как участники вели обсуждение развития украинской столицы. Кличко попытался несколько раз выговорить слово "digitalization", однако у него получилось произносить только невнятные звуки. После конфуза мэра Киева, засмеялся его брат — Владимир Кличко. А затем смех разразился по всей аудитории. При этом, Виталию Кличко несколько раз давали подсказки относительно того, как необходимо произнести данное слово.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала последнюю искрометную шутку Виталия Кличко про отсутствие горячей воды в украинской столице. Глава города рассказал, что для того, чтобы холодная вода стала горячей ее необходимо подогреть газом, а газа у города нет.

Фото: facebook

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