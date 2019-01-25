В Киеве считают, что Россия подпишет контракт о транзите газа

25 января замминистра энергетики и угольной промышленности Украины Наталья Бойко рассказала в эфире телеканала UMN о неизбежности подписания Россией договора о транзите газа через Украину. По мнению Бойко, у РФ нет других альтернатив экспортировать газ в Европу.

Также Бойко отметила, что Украина остается в выгодном положении только до конца строительства газопровода "Северный поток-2". После того, как газопровод будет введен в эксплуатацию, Украина потеряет свое выигрышное положение в энергетическом секторе.

"Как бы россияне не старались, но до 1 января 2020 года знаменитый и очень дорогой газопровод "Северный поток-2", который уже известен всему миру, не будет завершен. Несмотря на это, России необходимо экспортировать газ в Европу. Это понимают все, и россияне, и европейцы, и мы", - подчеркнула Наталья Бойко.

Бойко добавила, что чем дальше Россия заводит переговоры по транспортировке газа, тем плачевнее будут последствия итоговых переговоров.

Напомним, "Правда.Ру" публиковала аналитический материал, в котором рассматривала возможность сохранения транзита газа в Европу через Украину.

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