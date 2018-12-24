На Украине запрещают Новый год и Деда Мороза-"агрессора"

На Украине, а особенно на Западной — в Ивано-Франковске, например, оказались под запретом Дед Мороз и Снегурочка.

Об этом пишет украинское издание "Вести".

Под необратимый процесс декоммунизации, свойственный современной Украине, Дед Мороз и Снегурочка попали еще в 2016 году. Действующая в стране власть настоятельно порекомендовала тогда местным жителям отказаться от "наследия советской эпохи". Граждане Украины, что примечательно, идею восприняли с воодушевлением. Так, сегодня в Незалежной входят в моду Санта-Клаус и Святой Николай.

Аниматоры из украинского городка Коломыя в Ивано-Франковской области рассказали авторам материала о том, что поддерживают решение отказаться от празднования Нового года с Дедом Морозом и Снегурочкой. "Потому что они агрессоры", — твердо убеждена Наталья, которую сотрудники украинских "Вестей" нашли по объявлению в сети Интернет.

Популярность Деда Мороза и Снегурочки, стоит отметить, стремительно падает лишь на Западной Украине. Так, порядка 80 % тамошних жителей поддерживают идею отказаться от них в пользу Санта-Клауса, или, например, некоего Фьека — малоизвестного сказочного персонажа, внешне напоминающего ежа.

Дарить новогодние подарки, кстати, многие жители Западной Украины предпочитают в день Святого Николая 6 декабря, а не в новогоднюю ночь, как это принято было раньше.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что новый год на Украине начнется с марша в честь самого известного украинского националиста Степана Бандеры. Марш радикалы собираются провести 1 января в самом центре Киева.

Читайте также:

Фальсификация истории добьет Украину