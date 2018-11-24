На улицах Киева появились оскорбляющие Тимошенко плакаты

Депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко собирается участвовать в грядущих президентских выборах на Украине. Но, по-видимому, далеко не все в Незалежной этому рады.

Так, сегодня местные средства массовой информации сообщили о том, что на улицах Киева появились билборды, оскорбляющие Юлию Тимошенко. На них украинский депутат изображена с большой бородавкой на щеке. Также на плакатах красуется надпись: "2019 — последний шанс для бабуси". Напомним, что выборы президента Украины состоятся в марте следующего года.

Любопытно, что представители партии "Батькивщина" быстро нашли виноватых. Они заявили, что оскорбляющие Юлию Тимошенко плакаты на улицах Киева — происки действующего президента страны Петра Порошенко. Сторонники Тимошенко добавили, что намерены обратиться в правоохранительные органы и наказать организаторов акции.

Отметим, что официально президентская гонка на Украине стартует в декабре. Юлия Тимошенко, кстати, согласно сразу нескольким исследованиям и опросам социологов, является лидером рейтингов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Юлия Тимошенко прокомментировала демографическую ситуацию в сегодняшней Украине. Так, она признала, что граждане Незалежной повально и массово бегут из страны.

Фото: Fotodom. ru/Коммерсантъ

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