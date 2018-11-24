Меркель считает, что Украина может вступить в ЕС через 5-8 лет

Недавно немецкий канцлер Ангела Меркель посетила с рабочим визитом Украину. В ходе встречи в Киеве Меркель поделилась мнением, когда, на ее взгляд, Украина сможет вступить в Евросоюз.

Так, по мнению немецкого канцлера, через 5-8 лет Украина может рассчитывать на вступление в международный альянс. На Украине, отметим, словам Ангелы Меркель обрадовались. Там заявили, что немецкий канцлер — политик мирового уровня, и слова о вступлении Украины в ЕС от нее много значат для Киева.

Отметим, что минувшим летом действующий президент Украины Петр Порошенко заявлял, будто государство вступит в Евросоюз к 2025 году. Но, что любопытно, называл он также и другие даты — например, 2030 год. А недавно украинское правительство и вовсе внесло изменения в Конституцию страны в связи с курсом Украины на Запад — в Евросоюз и Североатлантический альянс.

Примечательно, что радующееся сегодня словам Ангелы Меркель украинское правительство недавно обрушилось на нее с серьезными обвинениями. Так, ранее "Правда.Ру" писала о том, что официальный Киев считает, будто немецкий канцлер и действующий президент Российской Федерации Владимир Путин виноваты в том, что Украина до сих пор не вошла в Североатлантический альянс.

Фото: Официальный сайт Президента Украины

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