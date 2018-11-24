США: Россия рушит устремления Украины к Западу

На Украине, возможно, прозападных настроений и стремлений несколько поубавилось, но совсем они не исчезли еще точно. Киев все также ненароком нет-нет, но оглядывается на Европу и Соединенные Штаты Америки, мечтая попасть в Евросоюз или же Североатлантический альянс.

Соединенные Штаты Америки, кстати, считают, что в этом Украине активно мешает Российская Федерация. Об этом официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила в связи 85-летием массового голода на Украине.

В обществе, напомним, этот ужасный период украинской истории прозван "голодомор". Тогда, согласно опубликованным данным, на Украине от голода погибли аж несколько миллионов человек. По словам представителя Вашингтона Хезер Науэрт, все это из-за политики Иосифа Сталина и его стремления поработить украинский народы и саму страну.

Хезер Науэрт добавила, что Российская Федерация якобы и сегодня пытается уничтожить Украину и всячески мешает в ее стремлении стать западным государством. Науэрт заявила, что агрессия РФ на Донбассе, например, стала причиной смерти более десяти тысяч человек. Но украинский дух, отметила она, Москве не удастся сломать.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что действующий президент Украины Петр Порошенко считает, будто Украину возьмут в Евросоюз в том случае, если ее граждане займутся уровнем своего образования.

Фото: Fotodom. ru

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