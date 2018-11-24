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Украинский депутат заявил, что правительство страны "дурит украинцев"

Мир » Бывший СССР » Украина

В последние годы Украина не может похвастаться ни комфортной жизнью своих граждан, ни устойчивой и процветающей экономикой. К тому же официальный Киев, оказывается, "дурит" жителей государства.

Украинский депутат заявил, что правительство страны "дурит украинцев". 395211.jpeg

Так, во всяком случае, считает депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. По его словам, украинское правительство постоянно утверждает, что если официальный Киев не примет бюджет, то на следующий день наверняка наступит дефолт. Но, утверждает Мосийчук, никакого дефолта не случится ни в коем случае. Украинское правительство, уверен он, просто-напросто "дурит украинцев" ради очередных финансовых траншей от Международного валютного фонда.

То, чем занимается сегодня Киев, сетует Игорь Мосийчук, является обычным попрошайничеством и унижением для Незалежной. Например, указывает украинский депутат, очередного транша от МВФ правительство Украины ждет для того, чтобы расплатиться со старым. Ситуация ужасная, убежден депутат Верховной рады Игорь Мосийчук.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Великобритания выделила Украине 11 миллионов евро на защиту от "иностранной агрессии". Стоит отметить, что Лондон, разумеется, под иностранным агрессором в данной ситуации понимает Российскую Федерацию. Соединенное Королевство, кстати, оказывает финансовую помощь Украине с 2014 года.

Фото: commons. wikimedia.org

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