Британия выделила Украине 11 млн евро на борьбу с "иностранной агрессией"

Великобритания начала оказывать финансовую поддержку Украине сразу после государственного переворота 2014 года и не прекратила до сих пор.

Об этом пишет российское издание RT.

Так, например, в текущем году Лондон выделил Киеву больше 11 миллионов евро. Деньги эти, заявили в британском правительстве, нужны Незалежной на борьбу с "иностранной агрессией". Великобритания заявляет о стремлении сохранить территориальную целостность Украины, но многие эксперты считают, что Лондон преследует совсем другие цели.

Бытует мнение, что Украина Великобритании не нужна и не интересна. Британское правительство лишь хочет создать "зону дискомфорта" на границе России с Украиной. Поэтому Лондону выгодно, чтобы война на Донбассе продолжалась. А открытое вооруженное противостояние, как известно, дело затратное. Поэтому-то британское правительство и выделяет Украине деньги уже пять лет кряду. Главное для Соединенного Королевства — оказать давление на Российскую Федерацию, делятся своим мнением политологи.

Отметим, что спонсирует Украину не только Великобритания. Помогают Украине и Соединенные Штаты Америки. Так, например, минувшим летом Вашингтон выделил Киеву целых 250 миллионов долларов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что британское правительство потребовало от руководства Евросоюза ввести санкции против руководства военной разведки Российской Федерации.

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